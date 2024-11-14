追劇聲量榜公開！《影后》一上線就升季軍　《吉伊卡哇》也上榜

記者黃庠棻／台北報導

LINE TODAY追劇聲量榜最新排名出爐，第一名由韓劇《來自地獄的法官》拿下，而近期最具人氣的台灣影集《影后》11月7日才上線，本週即迅速衝上第三名，勢不可當。《影后》由楊謹華及謝盈萱一排金獎級演員比拚演技，每集都有熱門話題，網路聲量居高不下。

▲《影后》網路聲量居高不下。（圖／Netflix提供）

觀察本週榜單，與過往韓劇一枝獨秀不同，經典日劇大舉進攻串流平台，帶動日劇回溫，由木村拓哉主演的《長假》、《夢想飛行GOOD LUCK》雙雙進榜，經典舊作攻進十大排行榜，可見51歲木村拓哉依然深具魅力。



朴信惠主演的韓劇《來自地獄的法官》第14集最終回於11月2日播出，全劇自9月開播所累積的戲劇張力與討論也跟著最終回的釋出引爆，奪下週冠軍。

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▲《來自地獄的法官》。（圖／Disney+提供）

後勢看漲的大作，則是一上榜隨即飆升至季軍的《影后》，由演而優則導的嚴藝文領軍、華麗卡司謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、黃迪揚等群星一字排開，個個有戲，再加上首挑大梁的「怪物新人」林廷憶，翻紅鮮肉「流氓」詹懷雲，每個演員都有討論度。

▲《影后》網路聲量居高不下。（圖／Netflix提供）



《影后》剛上線，即在LINE TODAY追劇頻道上引發留言，多數網友感動誇讚有笑有淚，不少人直接預約明年將提名多項金鐘獎。不只如此，該劇活靈活現描述台灣演藝圈生態，許多業內人士也肯定猶如真實搬演、揣測哪些是真實事件。包括林廷憶飾演的史艾瑪去試鏡，卻被製作人拿麥克筆畫臉批評；鍾欣凌飾演的經紀人「胖姐」在告別式上不忘發名片拉生意；一個個劇中的故事，都在社群媒體上引發討論。

▲《影后》網路聲量居高不下。（圖／Netflix提供）



編導嚴藝文接受LINE TODAY追影劇專訪時，表示「不是我選擇這個題材，而是這個題材選擇我，因為它就是從我的生命經驗裡面出來的故事，我當演員當20年，然而當演員的這段過程中有很多感受。最關鍵的應該是自己當演員的一個倦怠期，尤其是在拿了所謂的金鐘獎之後，我好像就一路陷到一種蠻無奈的狀態之中，會去思考自己還要不要在演員這段路上繼續往下走。所以這次就是，先寫了一個短篇的大綱，有一個女演員在拿獎隔天就失能，可能哭不出來、眼睛長針眼、掉頭髮，我想這就是《影后》最一開始的源頭。」

▲《影后》網路聲量居高不下。（圖／Netflix提供）



TODAY追劇聲量榜本週TOP 10最新排名依序為《來自地獄的法官》、《長假》、《影后》、《珠簾玉幕》、《吉伊卡哇》、《永夜星河》、《錦繡安寧》、《正年》、《求婚大作戰》、《夢想飛行GOOD LUCK》。



十大排行中，《影后》是唯一台劇，另有3部中國古裝劇《珠簾玉幕》、《永夜星河》、《錦繡安寧》。中國古裝類型向來在串流平台上擁有穩固觀眾群，比例合理；不過，韓劇本期僅有2部入榜；日本作品占最多名額，除了《吉伊卡哇》是動畫，另3部皆為經典日劇舊作，木村拓哉個人包辦2檔。

▲木村拓哉主演日劇《長假》。（圖／friDay影音提供）



在LINE TODAY追劇聲量榜高居第2位的《長假》，就是木村拓哉1996年與山口智子、竹野內豐、松隆子等人主演的現象級電視劇，是他以24歲之姿首次主演的作品，是他成為巨星的開端。他另一部在榜上排名第10的是2003年《夢想飛行GOOD LUCK》，由他與堤真一、柴崎幸、黑木瞳合作。排名第9則是山下智久和長澤雅美2007年主演的《求婚大作戰》。雖然近年韓劇的整體氣勢稍強，但顯然經典日劇仍能吸引大批觀眾觀看。

▲LINE TODAY追劇聲量榜。（圖／LINE TODAY提供）