趙露思劉宇寧「戲外親密緊抱」！影片瘋傳遭出征炎上　粉絲氣炸脫粉

記者田暐瑋／綜合報導

趙露思主演《珠簾玉幕》掀起追劇熱潮，和劉宇寧在劇中飾演一對戀人，近期劇情卻開虐，讓粉絲哀號遍野，播放量被虞書欣丁禹兮主演的《永夜星河》超越，官方日前釋出趙露思和劉宇寧的親密影片，似乎是想宣傳一波，卻意外引發粉絲脫粉潮，更惹得男女主角粉絲互相開戰。

▲趙露思劉宇寧親密宣傳影片引爆脫粉潮。（圖／翻攝自微博）



趙露思與劉宇寧日前在微博PO出一段為戲宣傳影片，兩人身穿黑色情侶裝，趙露思手持棒棒糖餵劉宇寧，而劉宇寧則從後面環抱住她，手臂恰好壓在她胸前，兩人面露燦爛笑容，怎料這段親密互動卻引來趙露思粉絲不悅，認為劉宇寧的動作過於親密，更對劇組使出這種宣傳手法相當不滿。

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▲趙露思劉宇寧親密宣傳影片引爆脫粉潮。（圖／翻攝自微博）



由於《珠簾玉幕》開播初期就打出「大女主劇」（指女性角色活出自己獲得成功）名號，如今卻用炒作CP的手法來宣傳，趙露思粉絲提出質疑，「說好維護大女主權益，你冷不丁發一個甜蜜合拍」、「不是說珠簾是絕對大女主嗎？能不能別每次都詐騙劇粉啊」、「劇前宣傳大女主，劇播狂賣cp，這就是你們說的大女主」。

▲粉絲爆脫粉潮。（圖／翻攝自微博）



趙露思粉絲紛紛在官方微博留言抨擊，甚至有粉絲表示若再有類似CP宣傳就要脫粉，連劉宇寧都被攻擊，此舉惹火劉宇寧粉絲為偶像辯護，認為其只是配合劇組宣傳，雙方一來一往隔空開戰，另外也有一派粉絲緩頰，「 為了劇情營業很正常呀。那就此脫粉，真的不至於吧」、「但凡認真看過珠簾玉幕的 都不會輕易說出脫粉」、「不要被別人挑撥離間了」。