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女神籃籃壞掉了！ 被底迪無視　遭咬表情太銷魂

記者葉文正／台北報導

民視八大《綜藝新時代》阿翔、籃籃、楊繡惠和陳怡婷日前到雲林，體驗遊覽車導覽的工作。主持群在遊覽車上面開場，帶著整車的婆媽團旅客，籃籃直說這是史上最多人的開場。

▲籃籃演技大考驗，表情很銷魂。（圖／民視提供）

▲籃籃演技大考驗，表情很銷魂。（圖／民視提供）

主持群先帶大家到台灣最年輕的「湖山水庫」，籃籃帶著婆媽跳一段流行性感的三振舞，現場熱舞飛揚，但卻有一位小弟一動也不動，籃籃向前親切的教學，只見小弟不領情的直說好熱，讓現場一陣尷尬又爆笑。

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▲籃籃演技大考驗，表情很銷魂。（圖／民視提供）

▲籃籃蹲下安撫，底迪仍不買單。（圖／民視提供）

阿翔趕緊解圍，說要幫大家拍照，拍照時發現一位印尼朋友，像同鄉一樣親切，馬上秀了一段歡迎來台灣的印尼話，讓印尼朋友笑開懷，接下來帶大家前往在地景點「保坑大將軍」，阿翔講故事時，大家竟睡成一團！讓籃籃形容阿翔是白噪音，楊繡惠更說如果以後睡不著就要叫阿翔來一直講一直講，那就會很好睡了。

▲籃籃演技大考驗，表情很銷魂。（圖／民視提供）

▲籃籃、阿翔、楊繡惠與陳怡婷到雲林體驗遊覽車工作。（圖／民視提供）

而在車上一定要進行的活動就是唱歌，陳怡婷興高彩烈說要唱她的新歌，還說是全台首播！沒想到才唱一句，就被司機大哥卡歌說到地點了，要大家可以下車了，阿翔只能苦笑著說陳怡婷的全台首播變成全台首卡了。

一行人又前往雲林知名的生態園區，老闆錡哥大方的請大家享用價值二萬元的烤豬，還讓大家吃臭豆腐與炸雞腿吃到飽！接著還說要帶大家去看紫斑蝶，見阿翔不相信，老闆賭氣說：「如果有紫斑蝶阿翔你要叫我阿爸！」但後來一想不對，老闆趕緊改口說不行你不能叫我阿爸，因為我財產那麼多，你叫我阿爸太便宜你了」！

老闆錡哥在園區也用台語報現場新聞，而且是用親切的四句聯，籃籃現場則cue楊繡惠與老闆來一場四句聯比賽，只見楊繡惠一句接一句，沒多久就讓老闆敗陣下來，楊繡惠更教人如何罵人罵的很藝術，像講「胡蠅摔落肉鼎」意思就是「惱死」、「爬上樓不能下來」台語的「欠梯」就是欠揍的意思，有趣的教學也讓後面的媽媽拿出手機直錄影，被大家笑說學起來可以回去罵老公「一整天輕鬆有趣又吃到飽的介紹，把台灣特有文化遊覽車導覽的工作介紹給觀眾。

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