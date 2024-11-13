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鍾孟宏認《餘燼》復仇包裝歷史「很危險」　莫子儀辦桌被喊：凍蒜！

記者蕭采薇／台北報導

名導鍾孟宏新作《餘燼》故事以白色恐怖為背景，未上映已引爆話題。13日電影首映會上，鍾孟宏率領演員莫子儀、劉冠廷、陳以文、李銘忠、侯彥西、小薰（黃瀞怡）共同出席，他說：「用復仇的故事來探討歷史，把被害者變成加害者，這在一切公平正義還沒得到答案的時候，用這種方式來陳述歷史是非常危險的。」

▲（左起）演員李銘忠、侯彥西、陳以文、導演鍾孟宏、演員莫子儀、小薰（黃瀞怡）、劉冠廷出席《餘燼》首映會。（圖／本地風光提供）

▲（左起）演員李銘忠、侯彥西、陳以文、導演鍾孟宏、演員莫子儀、小薰、劉冠廷出席《餘燼》首映會。（圖／本地風光提供）

該片集結張震、莫子儀和陳以文三位金馬影帝，其中有場辦桌重頭戲，鍾孟宏透露：「我們真的席開百桌，現場大概有一半是遊民，他們根本不知道在拍電影。」莫子儀也笑說：「他們以為我是來競選的，一直對我喊凍蒜。」而對於影評的兩極評價，鍾孟宏表示電影本就會引起討論，並不會在意，也不會特別去看。

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▲導演鍾孟宏出席《餘燼》首映會。（圖／本地風光提供）

▲導演鍾孟宏樂見新片《餘燼》引起討論。（圖／本地風光提供）

鍾孟宏透露是親自致電邀約陳以文演出，因為對方非常謹慎，合約比其他演員的還要厚4、5倍，但在簽約的前一刻卻突然「降價」，鍾孟宏表示非常感動。陳以文則直言：「就是一個心意，數字不重要。」

▲（左起）演員李銘忠、侯彥西、陳以文、導演鍾孟宏、演員莫子儀、小薰（黃瀞怡）、劉冠廷出席《餘燼》首映會。（圖／本地風光提供）

▲陳以文（中）在簽合約前一刻，主動降價《餘燼》片酬。（圖／本地風光提供）

莫子儀此次與張震合作，「雙金馬影帝」認識超過10年，過去也曾合作過舞台劇，這次卻是首度在大銀幕上交手。莫子儀稱張震沒有任何架子，很像很久不見的老朋友聚在一起，片中角色雖然很對立，不過下戲後互相聊了很多生活、工作上的事情，對他十分感謝。

▲（左起）演員李銘忠、侯彥西、陳以文、導演鍾孟宏、演員莫子儀、小薰（黃瀞怡）、劉冠廷出席《餘燼》首映會。（圖／本地風光提供）

▲李銘忠（左）演出白色恐怖題材電影，也讓他想起馬來西亞也有黑色歷史。（圖／本地風光提供）

李銘忠則當場詢問「我都不知道是不是鍾導來找我？」鍾孟宏立刻回應：「當然，那個角色是我們找最久的。」讓李銘忠現場綻放出笑容。但他也坦言，身為馬來西亞人，只是聽說過「白色恐怖」，但不太清楚故事，一開始看到劇本時簡直一頭霧水。

▲（左起）演員李銘忠、侯彥西、陳以文、導演鍾孟宏、演員莫子儀、小薰（黃瀞怡）、劉冠廷出席《餘燼》首映會。（圖／本地風光提供）

▲莫子儀（右）片中一人分飾兩角，和小薰（左）既是夫妻也是母子關係。（圖／本地風光提供）

但李銘忠也說，如今台灣比馬來西亞好很多，「馬來西亞也有黑暗歷史（513事件），非常敏感，至今都不能談。」他也沈重的說：「對我來說，歷史可以原諒，但不能遺忘，這也是我願意接這部電影的原因。」《餘燼》將於11月15日全台上映。

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餘燼, 鍾孟宏, 莫子儀, 張震, 劉冠廷, 陳以文, 李銘忠, 侯彥西, 小薰, 黃瀞怡

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