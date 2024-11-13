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苗可麗淚灑攝影棚！　張瑞夫暖當長輩小太陽「認會先報八字」

記者孟育民／台北報導

公視最新兒少節目《金孫任務》由獲「金鐘雙獎」藝人苗可麗搭檔「國民金孫」張瑞夫，首度挑戰兒少節目主持，陪伴祖孫共度約會。苗可麗分享自己在家中跟父母相處的秘訣：「我總是用哄的方式跟父母說話，讚美他們、鼓勵他們，讓他們知道因為他們的優秀才有現在的我，並每天跟他們說愛。」更表示孝順沒有什麼好方法，唯有愛能讓一切柔軟溫暖、沒有遺憾。

▲▼《金孫任務》主持人苗可麗（左）、張瑞夫（右）。（圖／公視提供）

▲《金孫任務》主持人苗可麗（左）、張瑞夫（右）。（圖／公視提供）

「國民金孫」張瑞夫也分享自己跟長輩及小孩相處的秘訣是「傾聽」、「讚賞」、「好奇」，先仔細聽他們想跟你說的話，並鼓勵稱讚對方，讓他們心情好就會更願意說也會有成就感，最後去找到自己對於他們的好奇，長輩會很願意分享，小孩也會覺得自己很厲害。作為跟孩子玩樂的擔當以及阿公阿嬤溫暖的小太陽，張瑞夫則透露自己有時候會先「報八字」給長輩。

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▲▼《金孫任務》主持人苗可麗（左）、張瑞夫（右）。（圖／公視提供）

▲張瑞夫分享跟長輩跟小孩相處方式。（圖／公視提供）

《金孫任務》每集邀請1-2組祖孫完成一個挑戰；或是完成阿公阿嬤的心願從中彼此認識、互相體貼、觀察生活中沒發現的愛。節目中可看出許多長輩的寫照「有孫子在身邊就是一種滿足」，祖孫間相互理解、陪伴的過程也讓兩位主持人幾度眼角失守。

▲▼《金孫任務》主持人苗可麗（左）、張瑞夫（右）。（圖／公視提供）

▲苗可麗、張瑞夫在節目中時常落淚。（圖／公視提供）

第二集「我的阿媽像媽祖」孫子唱歌的片段，更瞬間讓張瑞夫起雞皮疙瘩淚灑攝影棚，想起自己過世的阿嬤，張瑞夫表示：「雖然唱著的是媽祖，但我覺得這就是所有被阿嬤帶大的孩子的感受，我們就是阿嬤的孩子，而不是孫子。」苗可麗則讚嘆「原來孝順的人事業會很成功是真的！」其中一集企業家老闆帶著孫子去陪阿祖玩遊戲，看的出來孫子們很自然開心的跟阿祖互動！那熟悉的動作和阿祖無法表達卻面帶笑容的回應，也讓苗可麗眼眶泛淚！

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