酷炫拍片談「Tommy偷吃Yuma」　大膽預測：至少掉200萬業配

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，消息曝光後不只掀起外界關注及討論，就連網紅酷炫也拍片評論此事，同時也大膽預測Tommy因為這次事件，起碼會掉至少200萬的業配合作。

▲Tommy坦承介入Ryu、Yuma的感情。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

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影片中，酷炫直指Tommy給外界的形象向來優質陽光，不過卻因為介入偷吃好友老婆Yuma且疑似維持肉體關係而引發譁然，並指出Tommy因形象崩壞，恐將損失200萬元業配合作。他認為，Tommy應該更公開且真誠地道歉，而非僅限於Instagram上發布文字，甚至建議他應在YouTube上公開道歉影片，以示誠意。

酷炫分析這場風波對各方的影響，並指出Ryu的聲明讓人感到心酸。他提到，Ryu在長達萬字的IG發文中表達對妻子的寬容，甚至表示願將車房等財產給Yuma。然而，酷炫直言，這種卑微姿態引發不少網友不滿，認為Ryu不應如此退讓，畢竟出軌方是Yuma。

▲酷炫拍片談Tommy偷吃Yuma事件。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

針對網紅可能出現的形象危機，酷炫在影片最後給出建議。他直言，對於廠商來說，選擇業配對象應該要謹慎，因為他認為沒有一個網紅不會出事，只是遲早或早晚而已，因此他呼籲廠商要發業配的時候，應該選擇人設已經崩壞到無法再崩壞的網紅合作，以避免一再遇到對方發生翻車的風險。