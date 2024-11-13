Ryu、Yuma、Tommy「頻道訂閱人數全都跌」！　4人不倫關係引熱議

記者張筱涵／綜合報導

Ryu與Yuma原本共同經營YouTube頻道「Ryuuu TV」，女方於8日發文表示「狀況持續在變化」，隨後有位畫家以「最喜歡（大好き）」的字眼發文，讓外界猜測Ryu可能出軌。不過，事件在9日發生變化，實際情況是Yuma與YouTuber Tommy先發生不倫關係，這一爆料導致3人的相關頻道訂閱數接連受到影響。

▲Ryu、Yuma、Tommy頻道訂閱人數現況。（圖／翻攝自YouTube）



Yuma在8日的發文後，個人頻道一度增長近5000名訂閱，但隨著不倫關係被曝光，她的訂閱數開始逐漸下降。同時，原本距百萬訂閱僅一步之遙的Tommy也面臨大幅退訂，自10日爆料以來已損失近3萬名粉絲，訂閱人數降至96.1萬。Ryuuu TV頻道亦未能倖免，訂閱數減少超過1萬人，顯示粉絲對這場風波的關注度不減。

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實際上，Ryu和Yuma鮮少在頻道合體，早已引發網友對兩人婚姻狀況的猜測，Yuma於8日的發言一度讓許多人認為是Ryu出軌在先，夫妻正處於整理關係階段，然而，隨著畫家出面爆料Yuma先出軌導致婚姻破裂，輿論風向大幅逆轉。網友們目前仍熱議這四人之間的複雜關係，並好奇Yuma、Ryu和Tommy是否會繼續他們的YouTuber事業。