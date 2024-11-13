澎恰恰還債爆背骨「金主怒提告」！　進軍大陸怨：台灣把我當瘟神

圖文／鏡週刊

藝人澎恰恰上個月風光奪下金鐘獎，沒想到最近卻傳出合約糾紛。一名王姓影視大亨指控，澎恰恰和陳姓金主年初與他合資開公司、簽經紀約，事後陳領走資金，還與澎到中國私接工作，澎甚至出言恐嚇王；另名簡姓經紀人也說與澎仍有合約，還透露澎遭徒弟許效舜等人扯後腿。王、陳、簡合約鬧三胞，也讓澎恰恰的還債之路一波三折。

王先生說，陳女跟澎恰恰互動熱絡，感情很好，某天陳卻突然打電話來，叫他不能借錢給澎，結果陳還沒掛斷電話，澎就來電想借3萬元，王依陳的指示打發澎，後來才得知陳常借錢給澎，還出資讓澎拍影片，是澎的金主。

今年1月，王先生帶著澎恰恰赴中國參訪，除了請友人開豪車接機，還安排澎跟藝人阿吉仔及其他影視圈大咖到高檔餐廳用餐，幫澎火速在廈門打開知名度。王先生說，澎當時很開心，說台灣演藝圈把他當瘟神，只剩王跟陳女還肯接他電話，一再感謝王的再造之恩，沒想到這樣的關係很快就變了調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王先生帶著澎恰恰（右）赴中國參訪，還請友人開豪車接機，享受巨星級待遇。（投訴人提供）

2月底，陳小姐在群組留言要大家到台北開會，當時澎恰恰在外地工作，無法抽身，王先生提議開線上會議，陳女卻堅持當面討論，接著在群組發飆，鬧到不歡而散。3月1日，陳先領走公司帳戶裡的43萬元，隔天再以「理念不合」為由，要求終止合作，並表示扣掉開銷後、留了21萬元給王，沒占王的便宜，還說澎的25萬元其實是她出的，所以澎也跟著撤資。

▲王男安排澎恰恰（左）與中國知名歌星會面，想替他打響在對岸的知名度。（投訴人提供）

更誇張的是，王先生後來聽說，澎私下在廈門參加阿吉仔辦的演唱會，因此向澎求證，澎強調是私人行程，並非商演，之後王又看到澎向媒體聲稱他到廈門發展，靠直播帶貨、賣墨寶賺了不少錢，債務已還掉一半，讓王更加確信澎、陳二人已經另起爐灶，懷疑陳在群組發飆是借題發揮，其實是跟澎早有預謀，利用王替澎在廈門打響知名度後，將王一腳踢開。

王認為，陳小姐片面要求終止合作，合約依然有效，他除了寄出存證信函，還找友人傳話提醒陳、澎二人已經違約。但陳不認帳，澎則傳訊甩鍋稱問題不在他，還抱怨另一名金主林秉文把他害得很慘，最後嗆王寄存證信函沒有用，要王衝著他來，「檯面上的檯面下的都隨您」，稱他會用必要的方式解決，讓王覺得被恐嚇。

▲王男秀出手機訊息截圖，指澎放話說存證信函沒用，要王衝著他來，讓他覺得遭到恐嚇。

「澎恰恰就是個忘恩負義的人！」王先生說，澎對幫助他的人扯後腿並非第一回，先前澎找蔡姓男歌手周轉卻還不出錢，對方好心幫澎安排作秀，並扣一天酬勞抵部分債款，澎就頗有微詞。王無法接受被澎及陳女一腳踢開，已準備控告二人背信、侵占，也將向澎求償2500萬元違約金。



更多鏡週刊報導

【新聞內幕】金鐘光環不敵債務糾纏 澎恰恰經紀合約鬧三胞

【澎恰恰再掀風波3】鐵獅玉玲瓏爆師徒情變 澎恰恰涉違約回應了

【澎恰恰再掀風波】澎恰恰遭控違約私接工作還恐嚇 影視大亨怒批忘恩負義