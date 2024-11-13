ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

澎恰恰還債爆背骨「金主怒提告」！　進軍大陸怨：台灣把我當瘟神

王男秀出手機訊息截圖，指澎放話說存證信函沒用，要王衝著他來，讓他覺得遭到恐嚇。

圖文／鏡週刊

藝人澎恰恰上個月風光奪下金鐘獎，沒想到最近卻傳出合約糾紛。一名王姓影視大亨指控，澎恰恰和陳姓金主年初與他合資開公司、簽經紀約，事後陳領走資金，還與澎到中國私接工作，澎甚至出言恐嚇王；另名簡姓經紀人也說與澎仍有合約，還透露澎遭徒弟許效舜等人扯後腿。王、陳、簡合約鬧三胞，也讓澎恰恰的還債之路一波三折。

王先生說，陳女跟澎恰恰互動熱絡，感情很好，某天陳卻突然打電話來，叫他不能借錢給澎，結果陳還沒掛斷電話，澎就來電想借3萬元，王依陳的指示打發澎，後來才得知陳常借錢給澎，還出資讓澎拍影片，是澎的金主。

今年1月，王先生帶著澎恰恰赴中國參訪，除了請友人開豪車接機，還安排澎跟藝人阿吉仔及其他影視圈大咖到高檔餐廳用餐，幫澎火速在廈門打開知名度。王先生說，澎當時很開心，說台灣演藝圈把他當瘟神，只剩王跟陳女還肯接他電話，一再感謝王的再造之恩，沒想到這樣的關係很快就變了調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王先生帶著澎恰恰（右）赴中國參訪，還請友人開豪車接機，享受巨星級待遇。（投訴人提供）

▲王先生帶著澎恰恰（右）赴中國參訪，還請友人開豪車接機，享受巨星級待遇。（投訴人提供）

2月底，陳小姐在群組留言要大家到台北開會，當時澎恰恰在外地工作，無法抽身，王先生提議開線上會議，陳女卻堅持當面討論，接著在群組發飆，鬧到不歡而散。3月1日，陳先領走公司帳戶裡的43萬元，隔天再以「理念不合」為由，要求終止合作，並表示扣掉開銷後、留了21萬元給王，沒占王的便宜，還說澎的25萬元其實是她出的，所以澎也跟著撤資。

王男安排澎恰恰（左）與中國知名歌星會面，想替他打響在對岸的知名度。（投訴人提供）

▲王男安排澎恰恰（左）與中國知名歌星會面，想替他打響在對岸的知名度。（投訴人提供）

更誇張的是，王先生後來聽說，澎私下在廈門參加阿吉仔辦的演唱會，因此向澎求證，澎強調是私人行程，並非商演，之後王又看到澎向媒體聲稱他到廈門發展，靠直播帶貨、賣墨寶賺了不少錢，債務已還掉一半，讓王更加確信澎、陳二人已經另起爐灶，懷疑陳在群組發飆是借題發揮，其實是跟澎早有預謀，利用王替澎在廈門打響知名度後，將王一腳踢開。

王認為，陳小姐片面要求終止合作，合約依然有效，他除了寄出存證信函，還找友人傳話提醒陳、澎二人已經違約。但陳不認帳，澎則傳訊甩鍋稱問題不在他，還抱怨另一名金主林秉文把他害得很慘，最後嗆王寄存證信函沒有用，要王衝著他來，「檯面上的檯面下的都隨您」，稱他會用必要的方式解決，讓王覺得被恐嚇。

王男秀出手機訊息截圖，指澎放話說存證信函沒用，要王衝著他來，讓他覺得遭到恐嚇。

▲王男秀出手機訊息截圖，指澎放話說存證信函沒用，要王衝著他來，讓他覺得遭到恐嚇。

「澎恰恰就是個忘恩負義的人！」王先生說，澎對幫助他的人扯後腿並非第一回，先前澎找蔡姓男歌手周轉卻還不出錢，對方好心幫澎安排作秀，並扣一天酬勞抵部分債款，澎就頗有微詞。王無法接受被澎及陳女一腳踢開，已準備控告二人背信、侵占，也將向澎求償2500萬元違約金。


更多鏡週刊報導
【新聞內幕】金鐘光環不敵債務糾纏　澎恰恰經紀合約鬧三胞
【澎恰恰再掀風波3】鐵獅玉玲瓏爆師徒情變　澎恰恰涉違約回應了
【澎恰恰再掀風波】澎恰恰遭控違約私接工作還恐嚇　影視大亨怒批忘恩負義

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

推薦閱讀

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

邪教風波燒進演藝圈！台北朝熹宮掀負面話題…傳曾莞婷多女星捲入

邪教風波燒進演藝圈！台北朝熹宮掀負面話題…傳曾莞婷多女星捲入

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

39歲宋再臨猝逝！南韓演藝圈傳「11月怪談」　4人都在11／1過世

39歲宋再臨猝逝！南韓演藝圈傳「11月怪談」　4人都在11／1過世

找T.O.P演《魷魚2》引爭議！導演坦承「沒想到鬧這麼大」　曝選角原因

找T.O.P演《魷魚2》引爭議！導演坦承「沒想到鬧這麼大」　曝選角原因

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

邪教風波燒進演藝圈！台北朝熹宮掀負面話題…傳曾莞婷多女星捲入

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

39歲宋再臨猝逝！南韓演藝圈傳「11月怪談」　4人都在11／1過世

找T.O.P演《魷魚2》引爭議！導演坦承「沒想到鬧這麼大」　曝選角原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 澎恰恰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 宋再臨遺照曝光！　2年前吐遺願「要在葬禮上開香檳」：不能比父母先走
  2. 曾莞婷嚴正否認！　衰捲台北朝熹宮爆騙錢風波
  3. 台北宮廟捲邪教「王淨也遭利用吸金」！一票藝人被灌迷湯　騙簽經紀約　
  4. 找T.O.P演《魷魚2》引爭議！導演坦承「沒想到鬧這麼大」　曝選角原因
  5. 澎恰恰還債爆背骨「金主怒提告」！　進軍大陸怨：台灣把我當瘟神
  6. 53歲馬力歐宣布升格2寶爸！　曬超音波照公布二胎性別…預產期曝
  7. 美妝網紅Cindy追星「坐第1排還站起來」挨轟！　反擊揭VIP區超爛視野
  8. 李佑群結婚十年感性告白　承諾老婆回義大利補辦週年蜜月旅
  9. 小孟老師／11月13日星座運勢　天秤都帥哥美女「大膽表現自我」
  10. 陳伊揪新歡聚會樂天女孩！　棕衣男喝到路邊乾嘔「全程溫柔陪伴」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366