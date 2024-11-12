ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫安佐曝心靈成長被疑「入邪教？」　高EQ回擊酸民：愛拿我自X

記者劉宛欣／綜合報導

星二代孫安佐先前約戰冠軍拳手「燒打雞」韓森，經過兩回合奮戰仍吞敗，他無畏臉蛋破相，事後拍限動影片，儘管滿臉血痕還露出微笑，近來也繼續積極經營社群，與粉絲熱情互動。12日晚上他上傳新影片，影片中還配字「孫安佐邪教？」他則提到了自己最近的情緒變化，且面對酸民的態度也有了轉變。

▲孫安佐發片吐露心境變化。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐發片吐露心境變化。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

孫安佐的Instagram 12日晚間更新新的reels，影片中可以看到他在健身房，由經紀人掌鏡拍攝，他開口表示「情緒化會出大事」，提到近期的心靈成長，字幕還幽默地搭配時事寫著「孫安佐邪教？」他透露：「我變得比較不會那麼情緒化，我會意識到自己情緒化，就會需要獨處、冷靜。」經紀人也提到網路評論「網友留言很荒謬，不知道你經歷什麼，純粹只是想要罵人紓壓而已」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫安佐發片吐露心境變化。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐已經可以大方面對酸民。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

孫安佐面對酸言變得坦然許多，還表示「沒辦法，網友就愛拿我來自X，罵我一下就覺得很爽」，經紀人認為這是把壓力發洩在他身上，孫安佐也看開，不以為意地說：「對，所以謝謝酸民，也多歡迎你們以後繼續留言，因為我知道這樣你們會因為我而開心一點，那就是好事。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸女童吃橘子被卡住喉嚨　爸急實施哈姆立克法救援

推薦閱讀

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

宋再臨驟逝家屬悲慟發聲了！　「1個月前最後現身行程」曝光

宋再臨驟逝家屬悲慟發聲了！　「1個月前最後現身行程」曝光

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎

訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

孫安佐曝心靈成長被疑「入邪教？」　高EQ回擊酸民：愛拿我自X

孫安佐曝心靈成長被疑「入邪教？」　高EQ回擊酸民：愛拿我自X

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！享年39歲　《于氏王后》成遺作

宋再臨驟逝家屬悲慟發聲了！　「1個月前最後現身行程」曝光

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫安佐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫安佐曝心靈成長被疑「入邪教？」　高EQ回擊酸民：愛拿我自X
  2. 《換乘戀愛2》金泰亦酒駕撞傷路人！公司發聲致歉：他深刻反省中
  3. 曾被批「絕望的文盲」！趙露思新作演技爆發雪恥　官媒改口給好評
  4. 宋再臨出道15年遺憾殞落…「《我結》精靈夫婦爆紅」招牌笑眼圈粉無數
  5. 周天成到馬祖　小朋友拿出島民證要簽名　原因曝光了
  6. 「紅磡」不只是演唱會聖地！　只隔一條街⋯就是香港殯葬業聚集地
  7. 笑笑期許未來獨當一面　目標是成為下一個胡瓜
  8. 道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了
  9. 梅根福克斯升格四寶媽！捧肚宣布懷孕　迎來與機關槍凱利第一個孩子
  10. 池昌旭、BIBI續前緣《江南B-Side》保護女人暴力出手　揭發警察腐敗

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366