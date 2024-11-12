孫安佐曝心靈成長被疑「入邪教？」　高EQ回擊酸民：愛拿我自X

記者劉宛欣／綜合報導

星二代孫安佐先前約戰冠軍拳手「燒打雞」韓森，經過兩回合奮戰仍吞敗，他無畏臉蛋破相，事後拍限動影片，儘管滿臉血痕還露出微笑，近來也繼續積極經營社群，與粉絲熱情互動。12日晚上他上傳新影片，影片中還配字「孫安佐邪教？」他則提到了自己最近的情緒變化，且面對酸民的態度也有了轉變。

▲孫安佐發片吐露心境變化。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

孫安佐的Instagram 12日晚間更新新的reels，影片中可以看到他在健身房，由經紀人掌鏡拍攝，他開口表示「情緒化會出大事」，提到近期的心靈成長，字幕還幽默地搭配時事寫著「孫安佐邪教？」他透露：「我變得比較不會那麼情緒化，我會意識到自己情緒化，就會需要獨處、冷靜。」經紀人也提到網路評論「網友留言很荒謬，不知道你經歷什麼，純粹只是想要罵人紓壓而已」。

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▲孫安佐已經可以大方面對酸民。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

孫安佐面對酸言變得坦然許多，還表示「沒辦法，網友就愛拿我來自X，罵我一下就覺得很爽」，經紀人認為這是把壓力發洩在他身上，孫安佐也看開，不以為意地說：「對，所以謝謝酸民，也多歡迎你們以後繼續留言，因為我知道這樣你們會因為我而開心一點，那就是好事。」