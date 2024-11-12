《換乘戀愛2》金泰亦酒駕撞傷路人！公司發聲致歉：他深刻反省中

記者劉宛欣／綜合報導

南韓網紅金泰亦（김태이，又譯金泰伊，本名金仁植）因為參加戀愛實境秀《換乘戀愛》第二季，獲得超高人氣，12日卻爆出前幾個月因涉嫌酒駕被移送檢方調查。經紀公司證實此事，並透露當事人目前正在深刻反省。

▲金泰亦酒駕撞傷路人，目前已被移送檢方。（圖／翻攝自金泰亦Instagram）

根據韓媒報導，金泰亦今（2024年）年9月15日於首爾江南區新沙洞酒駕，還因此撞傷一名行人。事發後，他承認酒駕並主動到警局接受調查，首爾江南警察局於10月7日以涉嫌違反《道路交通法》將金泰伊移送至檢方。

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▲金泰亦酒駕事件發生在9月中旬。（圖／翻攝自金泰亦Instagram）

金泰亦的經紀公司Esteem Entertainment澄清稱，當時金泰亦正在車內等候代駕，但停車場的管理員要求他移動車輛，他不得已將車移動，導致發生了與行人輕微接觸的事故。公司還表示：「金泰亦已誠實接受警方調查，對於因酒駕導致的事故，他目前正在深刻反省，也感到相當抱歉。」

金泰亦原本是演員和模特兒，曾出演河智苑主演的電視劇《醫療船》，後來於2022年參加《換乘戀愛2》後聲名大噪。目前他同時身兼咖啡師與服裝品牌設計師，並且在Instagram上擁有超過43萬名粉絲，以網紅身份活躍中。

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