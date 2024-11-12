Matzka為他「罕見換新髮型」　自虧：像牛郎

記者蔡琛儀／台北報導

音樂製作人推出潘信維全台語創作專輯《查埔人一首歌》，新歌〈你的感情路〉，由Matzka和icyball冰球樂團主唱王昭權共同演唱，MV特別選在1111光棍節當天上線，邀請巴大雄一起打造「巴大雄多重宇宙延伸版」，由潘信維、Matzka、王昭權在酒吧安慰失戀的巴大雄，一起用音樂、酒精、舞蹈開啟只有男人限定的「Men’s Talk」。

▲潘信維（左起）請到巴大雄、Matzka、王昭權助陣〈你的感情路〉。（圖／時刻娛樂提供）

〈你的感情路〉是潘信維在一次與兄弟間的聚會中，一眼發現兄弟的反常，眾好友們瞬間心有靈犀一同陪伴兄弟度過情關，他因此想記錄這份可貴的感情，相約好友Matzka和icyball主唱王昭權一起合唱，三主唱各自展現不同聲線的溫柔，就像輪流安慰失戀的好友。

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首次拍MV就必須跳舞的潘信維，在拍攝前很擔心自己「雷」到大家，笑認：「在跳舞的時候，導演親自下來教，我還滿緊張的很怕雷到大家，需要一點時間學習。」結果令人滿意，王昭權賣關子表示：「很喜歡男生跟男生之間『男上加男』的友情流動。」Matzka除了為他學台語，在造型上也有相當的突破，搞笑表示造型像牛郎，「我頭髮就已經像牛郎，英文名字應該叫Roger。」

▲四人展現男人情誼。（圖／時刻娛樂提供）

發行首張台語創作專輯《查埔人一首歌》的潘信維，這次發片好友們都全力相挺，讓他相當感動，拍攝現場想起其中的甘苦，忍不住落下男兒淚，感謝Matzka全力相挺，要他不要想太多，還霸氣表示：「做音樂不容易，為你幫忙是應該的！」不過，正當感到溫暖時，Matzka又幽默補充：「以後要記得還喔！」