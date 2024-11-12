吳宗憲不參與周杰倫演唱會「原因曝光」！　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪

記者孟育民／台北報導

天王周杰倫將於12月5日至8日在台北大巨蛋開唱，開賣日89萬人上線搶15萬張門票全數賣光，創下史上最難買紀錄，藝人小鐘日前控訴海產向他要4張票，得知沒有結果後就已讀不回，讓他直言海產已經得罪他了。身為海產老闆的吳宗憲，和周杰倫過去也是師徒關係，今（12日）出席《小明星大跟班》記者會，也忍不住譴責海產的行徑。

▲▼吳姍儒產後回歸《小明星大跟班》，和吳宗憲開記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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海產向小鐘要周杰倫演唱會門票，得知無望後就不再回覆訊息，更轉身打算問吳宗憲，事後雖透過社群道歉，反省表示「會好好警惕自己禮貌怎麼寫與好好實踐」，但仍遭到網友出征。吳宗憲今則說：「我就罵他了一下，我說小鐘哥脾氣很好，但他眉角很多，你身為晚輩在那邊嘰嘰歪歪，你應該好好跟人家對話，你不可以這樣，不然小鐘是藝能界很好相處的人。」

不過下秒吳宗憲又忍不住爆料：「小鐘為什麼一直沒有女朋友，因為眉角多，兩個人都已經在一起了，但他沒有安全感，等於他長期都被戴綠帽，沒有啦，我是說沒有自信，不然很棒的女生帶來給我看，我說要立刻著床，他女生緣很好，但婚姻沒有緣。」

▲吳宗憲譴責海產要票行為。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自周杰倫臉書）

吳宗憲當年慧眼栽培周杰倫，這幾年兩人互動總是掀起外界關注，被問到會出現在周杰倫演唱會嗎？他則說：「我去的話台上比台下熱鬧也不好，不要啦，我是他的鐵粉，他的每首歌我都會唱，我也唱了他人生中寫的第一首歌，我在這裡用這首歌祝福他《你比我從前快樂》，希望他一切都好，他幫我寫的最後也是祝福我《一路上小心》。」