參加陸綜《披荊斬棘4》身價大漲！　MIYAVI閃電宣布「退出日團」

記者陳芊秀／綜合報導

日本搖滾歌手MIYAVI與男團EXILE AKIRA到大陸參加綜藝《披荊斬棘的哥哥》第4季，不但拿下多個獎項，還組成「滾燙家族」。就在他身價暴漲之際，昨日晚間宣布退出與YOSHIKI成軍的樂團組合。

▲MIYAVI（右1）與AKIRA參加陸綜《披荊斬棘的哥哥4》身價大漲。（圖／翻攝自微博）

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YOSHIKI是日本殿堂級樂隊X JAPAN的隊長，2022年成立4人音樂團體「THE LAST ROCKSTARS」，成員包括「L'Arc-en-Ciel」HYDE，「X JAPAN」「LUNA SEA」的吉他手SUGIZO，以及同樣是吉他手的MIYAVI，被視為傳奇組合。樂團於11日晚間11點11分發表第二支單曲〈PSYCHO LOVE〉MV，同時也宣布MIYAVI退出，今後YOSHIKI與MIYAVI的合作項目也仍會進行，不過對日本樂迷來說仍大受衝擊，眾人紛紛問「不好了」、「為什麼」。

▲MIYAVA原本是日本傳奇音樂組合「THE LAST ROCKSTARS」成員，近日宣布退出。（圖／翻攝自日網）

MIYAVI參加陸綜《披荊斬棘4》相當受到當地觀眾喜愛，節目最後共獲得「2024年度熱舞蹈部門獎」及「2024年微博披荊斬棘HOT Power獎」，個人總排名中名列第五。他與AKIRA成為節目史上首度進入「滾燙家族」的日籍藝人，接下來年內將在上海、廣州舉辦個人演唱會。