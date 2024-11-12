《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

圖文／CTWANT

人氣運動實境《全明星運動會》CP又+1，時報周刊CTWANT接獲爆料第四季藍隊隊長林家佑與隊友「微笑殺手」謝予容戀愛ING，時報周刊CTWANT日前也直擊林家佑開車去接謝予容，兩人一起回到位於新北市住所，相隔2日，本刊又再度直擊謝予容下午時分回到此處換裝後出門，看來兩人情誼經過這些日子的催化，早已晉升到另一階段。

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10月16日晚間8點35分林家佑自駕開車到新北市一間速食店，之後轉進得來速車道點餐，巧合的是，此刻謝予容和各務禮美奈正在速食店內邊吃邊聊，謝予容一接到電話，講了幾句後戴上口罩並與各務禮美奈道別，緊接著走出餐廳，毫不猶疑地坐上林家佑車子的副駕駛座，熟門熟路的她動作一氣呵成，宛如是車子的女主人一般。

5分鐘後，車子開到不遠處的靜巷內，謝予容先行下車走進一旁公寓，而林家佑則將車停到停車場，換騎機車回到此處，並將機車停進公寓的鐵門內。兩日後的18日下午2點半，本刊再度直擊謝予容獨自走回兩人住所，2個多小時後，換了一身服裝後出門，她搭著公車到了台北市東區巷內的經紀公司踢帕娛樂。而整天沒出門的林家佑，直到19日晚間9點多才揹著背包，獨自騎著機車出門。看來出入同戶的謝予容和林家佑，兩人感情早已是相當穩定的階段。

《全明星4》雖在2023年1月8日播畢，但一直網友戲稱是實境秀的「戀愛巴士」果真不讓人失望，再度促成林家佑、謝予容這對CP。其實早在今年1月就有眼尖的網友留言表示發現兩人經常一起在各類聚會中出現，懷疑他們關係不單純。本刊也曾在8月7日的排球公益邀請賽的聚餐上，發現沒有參與球賽的謝予容特別趕來湊熱鬧，不過這對愛侶在大眾面前還是刻意保持距離，看來對於戀情十分保護與低調。

對於本刊在10月16日直擊林家佑和謝予容一同回到新北市的住所，謝予容經紀人表示：「就是好朋友的關係，兩人就是一起打排球的好朋友，會一起回家是因為去拿球具。」林家佑經紀人則回應：「《全明星4》藍隊的感情很好，大家都接送來接送去的，一行人前兩天才一起露營。」

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