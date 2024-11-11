2024年K-POP大考禁曲TOP10！　冠軍發行才3周「聽1次就洗腦」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓論壇每到大考季，就會公布該年度的「大考禁曲」，也就是「考生禁止聽的歌曲」。這些歌曲因為都有著中毒的旋律，讓人一聽就被洗腦，對於需要絕對專心準備考試的考生們，根本就是毒藥般的存在！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點了近三年網路上討論度最高的十首「K-POP大考禁曲」，趕快提前叮囑要考試的朋友們千萬別聽這些歌！

NO.10 IVE-〈Kitsch〉

大勢女團IVE於2023年推出的〈Kitsch〉，融合了強烈節奏與多種樂器的聲音，展現了IVE獨有的風格，歌詞圍繞在表達自信與自愛的訊息，副歌則運用低音的合音產生出令人上癮的旋律。歌名〈Kitsch〉是一種美學潮流的統稱，有「誇張、前衛、創新、獨特、自由、個性、潮流」等多種涵義，就如同IVE成員們的形象，像是被稱為「天生偶像」的張員瑛，或是有著討喜綜藝感的安兪真。

該曲在明暗之間取得了平衡，是首充滿活力的流行歌曲，不僅在發布5小時內就空降韓國Melon音源榜的冠軍，MV也在23內突破921萬觀看，更被Nylon雜誌評為「看似活潑的流行歌曲，卻隱藏著黑暗且前衛的內核」。

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NO.9 Jennie-〈SOLO〉

南韓天團BLACKPINK中第一位Solo的成員Jennie於2018年推出的首支單曲〈SOLO〉，事前就獲得全球的高度期待，一發布後不僅迅速霸占韓國的音樂榜單，更在42個國家的iTunes上獲得冠軍，創下韓流音樂史上女性歌手在iTunes上拿下最多國家榜單冠軍的紀錄。「我想通過〈Solo〉這首歌曲來表達，每個人的存在都是美麗的，足以閃耀」，Jennie在發布會上表示，如同歌詞所述「我不遺憾，從今天開始我就是閃耀的單身」，描述著依賴著對方，因愛受傷的軟弱少女追求獨立自由的過程，而隨著歌曲的變化，也表現出了Jennie的兩面性，柔弱易受傷的少女和獨立自主的女性形象在她身上體現出來。

〈Solo〉是一首以嘻哈風格為主軸並加入饒舌元素的流行歌曲，將Jennie本身歌唱、rap或是舞蹈的驚人實力都展露無疑，副歌高潮時響起哨聲後隨即接上的特殊節奏讓整體旋律相當洗腦，配上副歌不斷重複著「我已經是單身了」的歌詞，讓人不自覺跟著哼唱起來。

NO.8 少女時代-〈Gee〉

韓國女帝少女時代所演唱的〈Gee〉應該是所有韓流人都熟悉的歌曲吧？雖然發行至今已經15年，但依舊被視為K-pop史上最具指標性與影響力的歌曲之一，當年不僅連續九周奪得音樂節目的冠軍，也獲得許多音樂大賞，更是第一支破百萬觀看的韓流MV，被韓國雜誌《東亞日報》票選為過去20年來K-pop女團最佳歌曲。

〈Gee〉是一首泡泡糖流行風格的電子舞曲，帶有Techno和嘻哈元素，歌詞講述了女孩墜入愛河時的感受，以其為標準帶起了韓國泡泡糖曲風的流行，副歌的「Gee Gee Gee Gee Gee Baby」配上青蛙腿的舞蹈動作，是這首歌曲最有代表性的部分，網友們紛紛喊「這是我第一首聽的K-pop歌曲」、「15年過去了，這首歌還是像傳奇」、「完全是時代的眼淚，學生時期在宿舍循環播放的歌」。

NO.7 aespa-〈Drama〉

不管是「抓馬馬馬馬」還是「加碼碼碼碼碼」，去年年末時被當作尾牙神曲的〈Drama〉在全台引起超高的討論度，不僅在發行首周就達到113萬張的銷量，韓國音樂內容協會更認證該張專輯銷量為百萬張以上的銷售成績。

〈Drama〉是由人氣女團aespa所演唱，以強烈的鼓聲與合成貝斯組成的嘻哈舞曲，歌詞講述「所有的故事都是從我開始」，表達出Girl Crush的霸氣態度，充滿力量的高音與個性Rapping，更增添了野性的氛圍，展現了專屬aespa獨一無二的強大世界觀，網友們都表示「副歌的抓馬馬馬馬真的有夠洗腦」、「也只有台灣人能改成加碼碼碼碼碼了」、「超級適合四個人的帥氣風格」。

NO.6 NewJeans-〈OMG〉

近幾個月風波不斷的南韓女團NewJeans曾推出過多首熱門歌曲，其中於2023年發行的〈OMG〉就獲得不俗的成績，不但讓多位音樂評論家高度讚賞，更直接空降告示牌的排行榜，串流次數在短時間內破億，因此獲得日本唱片協會（RIAJ）和韓國音樂內容協會（KMCA）的白金認證。

〈OMG〉融合了R&B、嘻哈和流行等曲風，不但以嘻哈打擊樂、陷阱節奏和英國車庫風格的節奏為特色，還具有斷奏合成和弦、牛鈴以及分層的和聲與打擊樂，歌詞講述了年輕少女對浪漫的痴迷，《洛杉磯時報》評價這首歌是「千禧年時代的流行R&B」，副歌雖然不段重複著同樣的歌詞，但豐富層次的旋律卻讓人聽起來非常舒服，一點也不像是過去洗腦式的唸經，「第一次聽就直接愛上」、「歐買尬也可以唱得這麼少女」、「是2023年最好聽得歌之一了」。

NO.5 BABYMONSTER-〈SHEESH〉

BABYMONSTER為韓國經紀公司YG娛樂繼BLACKPINK後時隔7年才推出的女團，出道前就透過生存賽中展現了驚人的實力而引起高度關注，出道後的首支單曲也在上線後馬上登頂14區iTunes的榜首，MV更在不到一個月內的時間突破1億觀看，成為韓國團體出道MV最快突破一億觀看次數的團體。

乘著這股氣勢，BABYMONSTER今年接著發行單曲〈SHEESH〉，該曲將巴洛克風格的鋼琴旋律和華麗的電子樂器互相結合，突顯強烈的嘻哈舞曲風格，並利用「Shit」的委婉說法來表達驚嘆之意的「Sheesh」作為Hook，在堆疊到副歌高潮時，強而有力的歌詞，產生讓人意想不到的反轉感，再搭配成員們爆發性的唱功，充分展現了BABYMONSTER充滿野心的自信感與專屬YG的嘻哈魅力。

NO.4 ILLIT-〈Magnetic〉

由韓國娛樂公司HYBE透過生存節目選出的組合ILLIT，以夢幻的少女風格為核心概念，出道曲〈Magnetic〉在一發行後就攻佔了所有音樂排行榜，也成為了第一首也是唯一一首登上告示牌熱門100排行榜的韓流音樂歌手的出道歌曲，。

這首歌曲將琶音合成器和動態低音結合，是一首帶有pluggnb和浩室音樂元素的舞曲，歌詞主要在表達「將全速奔跑的心比作一塊磁鐵」，副歌不斷「UUUUUUUU」的部分則相當洗腦，成員們靈動又輕盈的歌聲再搭配獨特的手指舞，在全球掀起了challenge風潮，「手指跳到打結」、「這首歌洗腦但很好聽」、「UUUUUUUU一直在腦海裡」。

NO.3 JISOO-〈FLOWER〉

第二位上榜的BLACKPINK成員JISOO被稱為「Dior的掌上明珠」，雖然相比其他成員，個人風格較不強烈，但首支solo單曲〈FLOWER〉卻獲得了巨大的成功，不僅連續在韓國音樂節目奪得9次冠軍，更在告示牌全球熱曲200榜上攻占第二名，MV唯美華麗的風格，讓它直接空降全球發燒影片，3小時內就突破千萬觀看。

〈FLOWER〉是一首融合了韓國傳統旋律和加勒比元素的中速流行舞曲，JISOO本身獨特的聲音基礎加上極簡的編曲，讓歌曲充滿了夢幻的氛圍，歌詞講述著如何克服有毒的關係，副歌是中毒性極強的節拍，搭配簡單的開花手掌舞，讓男女老少都能輕鬆跟跳，在各大社群平台引起了跟風熱潮，「被開花舞洗版了」、「我阿嬤也在跟著跳」、「副歌的旋律超好記」。

NO.2 (G)I-DLE-〈Queencard〉

每次出專輯都能超乎大眾想像的(G)I-DLE有概念女王的稱號，經常以女性主義當作專輯的靈感發想，團體於2023年發行的〈Queencard〉不僅讓(G)I-DLE在台灣打開知名度，更在社群上引起極高的話題，歌詞圍繞在「自信展現自己最美」的理念，傳達出「我就是女王」、不被主流價值所綑綁的深刻意涵，洗腦的歌詞也被改編成了迷因梗，其中〈Queencard〉裡最洗腦的一段歌詞「I'm a 퀸카」（I'm a Queencard），因為音近台語的「阿嬤饋咖」（曲跤 khiau-kha）、「阿嬤睏去」（ khùn--khì），許多網友紛紛惡搞成「阿嬤版」的翻跳影片，「這首歌聽了很讓人上癮」、「夏天會常常聽的歌」、「歌詞很有意義」、「台灣尾牙的必跳曲目」。

NO.1 Rosé & Bruno Mars-〈APT.〉

是不是最近IG怎麼滑都是「阿帕特、阿帕特」？眾望所歸的第一名就是BLACKPINK成員Rosé與美國巨星Bruno Mars合作的英文單曲〈APT.〉，為Rosé解約後的首支音樂作品，在發行不到一個月內的時間就造成了現象級的風潮，YouTube上在24小時內衝破3千多萬的觀看數，成為2024年男女合作二重唱千萬播放最快的歌曲，另外更無預警空降Billboard、iTunes榜單前十名並拿下所有韓國音源榜的冠軍。

身為澳籍韓國人的Rosé將「아파트」這個韓國傳統酒桌遊戲介紹給火星哥，兩人也以這個遊戲為靈感發想，一起推出了〈APT.〉，輕快的搖滾旋律，配上不斷「阿帕特、阿帕特、阿帕特」的副歌部分，令人相當上癮又洗腦，歌曲在一發布後就深受廣大年輕人的喜愛，不僅成為了夜店炒熱氣氛的最佳神曲，配上超簡單的交疊手舞蹈動作，許多網友和明星也紛紛跟風challenge，持續在各大社群平台上瘋狂發酵中。

▲2024 K-POP大考禁曲TOP10。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）