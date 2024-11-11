「182cm鹽系男神」成田凌全身除毛野戰　自招：連牛都叫了

記者吳睿慈／台北報導

台日合作電影《雨中的慾情》於台北金馬國際影展放映，主演成田凌、中村映里子、森田剛、台灣演員李杏11日晚間現身信義區與影迷互動，會前他們特地接受台灣媒體聯訪，電影床戲非常多，性格細心又貼心的成田凌為此在拍攝前全身除毛，他也透露難忘室外拍攝的野戰激烈戲份，「那是在日本的一個草原牧場，那裡的牛自由放養、沒有壓力，剛好在拍攝的時間點，牛就叫了，連牛都在幫我們」，背後趣事公開。

▲▼成田凌與中村映里子在片中有室外床戲。（圖／記者周宸亘攝）



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《雨中的慾情》全片在嘉義取景，兩位主角在南部待了1個月，成田凌很喜歡當地的氣氛，「這電影所營造的氛圍跟嘉義當地很契合，我不用過多朔造角色，就能很自然呈現，身為演員是很奢侈的事」，他與竹中直人經常相約吃早餐、午餐，「剛好有吃到雞肉飯，後來很常去那家店，雖然我看不懂菜單，但怎麼點都很好吃」。

▲▼成田凌擁有帥氣外貌、高挑身高，連性格都細膩的他，在接拍情慾片前全身除毛。（圖／記者周宸亘攝）



182公分的成田凌以模特兒身份出道，帥氣的外貌被封為「鹽系男神」，他突然現身於嘉義，自然有被當地民眾認出來，他幽默表示：「其實是竹中直人告訴我的，有人拍我上傳到社群網站上了。」監製也爆料，「竹中直人在嘉義走訪許多餐廳，還與餐廳老闆合照，他甚至穿著鮮黃色的夾克，走在外面很顯眼！」全場都在虧不在場的竹中直人，逗得媒體哈哈大笑。

▲中村映里子稱讚成田凌很貼心、溫柔。（圖／記者周宸亘攝）



中村映里子在片中與兩位男主角成田凌、森田剛都有激烈床戲，她稱讚：「兩位都非常貼心、很溫柔、幫了我很多，反而是我擔心我太投入了，不知道我有沒有失禮的部分。」她自從知道自己要接下電影後，勤健身、保養皮膚，希望皮膚更起來很水潤，但她也自爆：「雖然一開始我有飲控，但拍攝的時候每天收工實在太累了，所以忍不住喝了酒，台灣啤酒實在太好喝了！」《雨中的慾情》12月27日在台正式上映。