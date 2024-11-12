沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

記者葉文正／台北報導

沈建宏前女友安于晴（Charlene）一年前毅然決然關閉所有的社群媒體，暫離台灣，前往新加坡，原以為她不想再待演藝圈了，安于晴表示，「其實我是去讀書、力求上進，想提升自我。」



▲安于晴寫真書在新加坡拍攝。（圖／安于晴 / 子席娛樂 ）

Charlene在去新加坡求學之前，原本在大陸發展，拍攝多部網路古裝電視劇，嘗試許多不同的角色，已經都演到女一女二了，前途可說一片看好，被當地導演及劇組認為是位前景光明的女演員。但是突如其來的家裡長輩生病，讓她決定放下一切，回到台灣陪伴家人；還好後來長輩沒事了，這件事也讓她一夕成長，決定繼續求學，前往新加坡讀書。



▲之前長輩生病，讓安于晴改變心態。（圖／安于晴 / 子席娛樂 ）

沉寂了一年，Charlene社群媒體都沒有更新，在讀書之餘回想過去，突然有個想法希望在演藝工作當中，除了戲劇外，也能做些其他的事情，讓自己也讓粉絲有個專屬的作品可留念。就決定了給大家一個特別的內容；就是大家敲碗已久的One & only 寫真書 《不安于室》 與 寫真年曆，從1111這個特別的購物節日開始預購，同時也放送福利，就是現在預購就多送四張明信片，是沒有收進寫真書的照片。



▲安于晴即將回國宣傳。（圖／安于晴 / 子席娛樂 ）

這次團隊特別配合Charlene正在讀書，所以前往新加坡拍攝，期間Charlene發揮了在地人的精神，反過來帶團隊到各個特殊地點拍攝，所有的餐飲都是她親自叫餐處理給團隊們吃、喝，照顧所有的人。同時還發揮人脈借了場地及豪華遊艇。



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▲拍攝期間，她特別照顧工作人員。（圖／安于晴 / 子席娛樂 ）

對於尺度問題，Charlene透露：「當初在開會時有討論到，也是有點小小的擔心自己難以接受那樣的裸露，經團隊說明解釋才決定放開胸懷去拍攝，當作品拍攝出來後，事實證明我是可以的，作品呈現出以往不同的風貌，性感、美麗、時尚、智慧感。」



Charlene說：「 第一次突破了自己的嘗試，做這麼多事，還發現原來我可以有這麼多不同的樣貌。拍出了很多不同以往的我，我自己在看這些照片的時候都沒有想過我會有這樣的一面。不僅僅想跟大家分享美照，更是想要跟大家分享生活，這段日子一直不斷的在求新求變，一直在想，我還能帶什麼給愛我的你們，於是這本寫真書誕生了 ，求學的這段期間，在這裏看到了很多生活的不一樣，我發現每一個階段都造就著不一樣的我，我想把他記錄下來，就好像是跟著我一起，蛻變、成長。」



安于晴寫真書預購日期：2024年11月11日至2024年12月31日止

預購網址：

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安于晴Charlene這一兩年就像寫真書書名一樣《不安于室》，包括拍戲、旅遊 、讀書、出寫真等多元的生活，也增長了她的見聞，這是她第一本也是唯一的一本寫真書，期待粉絲會喜歡，並支持她。