Tommy昔「幫Yuma夾菜」片段被挖！　Ryu真實反應曝光

記者王靖淳／綜合報導

日本YouTuber Tommy最近被爆出介入好友Ryu、Yuma的婚姻，風波持續延燒，Tommy在神隱2天的時間後，今（11）日首度公開發文坦言偷吃Yuma，同時也向外界致歉。貼文曝光後，不只掀起網友兩派留言，更有人挖出他以前在影片中幫Yuma夾菜的片段。

▲Tommy幫Yuma夾菜。（圖／翻攝自YouTube／Ryuuu TV）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可見到，Ryu、Yuma在去年12月來台時，與Tommy等一群好友到一家火鍋店用餐，過程中彼此有說有笑，Tommy拿筷子將煮好的菜夾出來，接著遞到坐在他對面的Yuma碗裡，臉上還露出愉快的表情。Ryu在看到好友替老婆夾菜後，則露出尷尬又錯愕的笑容，並將目光望向對方的碗，展現放鬆的姿態。

▲Yuma婚內出軌Tommy。（圖／翻攝自YouTube／Ryuuu TV）

事實上，Tommy今（11）日在道歉聲明中坦承，從去年12月開始和Yuma約會，不過兩人到今年3月已無聯絡，表示自己對Ryu與Yuma之間的情感風波有不可推卸的責任，並願意承擔過錯，「這是我重大過錯、必須要接受大家批評。我讓很多人失望。」Tommy更向Ryu、Yuma以及所有受影響的人致歉。他深知單憑道歉難以彌補過錯，但仍希望以此表達自己的歉意，並承諾將記取教訓，不再犯下相同的錯誤。

▲Tommy曾和Ryu、Yuma一起拍片。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）