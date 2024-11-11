侯昌明女兒赴美留學「突病倒住院」　連續高燒1周急壞他：心裡好亂

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人侯昌明和曾雅蘭結婚超過20年，育有一子一女，是演藝圈的模範家庭之一。他的女兒侯塞蕾在今年到美國紐約攻讀服裝設計，沒想到近日卻傳出病倒的消息，侯昌明也擔心直說「心裡真的好亂」。

▲侯昌明的女兒於今年到紐約名校攻讀服裝設計。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

侯昌明11日發文透露，女兒原本以為只是感冒才發燒，但後來因為已經連續發高燒近一個星期，感到不對勁，於是到醫院檢查，結果女兒立刻被安排住院。侯昌明為此憂心表示：「真的好擔心啊！晚上手機不敢關靜音，隨時守在電話旁邊聯絡最新的狀況。」

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▲侯昌明透露女兒住院。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

侯昌明進一步表示，目前老婆曾雅蘭在韓國，而自己已經做好隨時飛往紐約照顧女兒的準備，「但實在不知道讓她就在那裡治療，還是要飛回台灣治療才好，心裡真的好亂喔！」期盼女兒能盡快恢復健康。

【侯昌明全文】

女兒侯塞蕾在紐約生病了

一直以為只是感冒之類的

後來感覺不對勁，因為已經連續發高燒快一個星期

結果一到醫院檢查立馬住院了

真的好擔心啊

晚上手機不敢關靜音，隨時守在電話旁邊聯絡最新的狀況

也做好了隨時飛去紐約照顧她的準備

但實在不知道讓她就在那裡治療，還是要飛回台灣治療才好

心裡真的好亂喔

希望趕快恢復健康才好

#侯賽蕾加油

#留學生好辛苦

#雅蘭在韓國，放心，這裡有我

#謝謝女兒同學的陪伴

#謝謝表哥鴻文的全力協助幫忙

#謝謝劉建輝醫師、王惠民醫師的協助諮詢