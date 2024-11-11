眾量級Andy訂Uber Eats健康餐「驚收拖鞋照」！ 困惑：該給多少分

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber「眾量級」的Andy、家寧日前證實分手，並宣布各自開設新頻道，開始積極經營個人的社群平台。不時和粉絲分享生活的Andy，11日便PO出一張訂完Uber Eats所收到的照片，內心似乎有點困惑。

▲Andy訂水煮餐結果收到拖鞋照。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



Andy在Instagram限時動態分享一張在Uber Eats訂水煮健康餐的照片，原本的照片欄位應該放餐點照，不料仔細一看，居然是外送員一邊走路一邊往下拍腳的畫面。

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▲Andy已經搬出來獨居中。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



對此，Andy選擇幽默看待，「謝謝這位兄弟的水煮健康餐盒拖鞋」，還逗趣地附上一個拖鞋圖案，並詢問粉絲：「我該給他多少評分？」儘管眾量級的頻道已暫時停更，仍積極與網友互動。

▲Andy常和粉絲分享生活。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



事實上，雖然眾量級的頻道已停更，但Andy和家寧日前表示將繼續開放頻道希望留下大家共同的回憶，並在各自的頻道更新近況，「不會忘記眾量級的初衷–––帶更多歡笑與幽默的力量分享給你們。」