【本周夯星聞】劉德華3hrs演唱會遭直播！　徐若瑄罹癌首發聲曬近照

記者王靖淳／綜合報導

娛樂圈這週發生許多變化，天王劉德華（華仔）來台連唱4天，不料卻有現場歌迷透過YouTube直播演唱會，3小時長的影片曝光後引發熱議，主辦單位事後在得知此事後也要求下架、徐若瑄被週刊爆料罹患甲狀腺癌，事後透過IG發文報平安。

▲本周夯星聞。（圖／ETtoday星光雲製表）

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TOP1：60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播 主辦強硬：要求下架

劉德華在演唱會上被發現有不肖人士透過網路全程直播，長達3小時的片長，在短短24小時就觀看次數突破60萬。主辦單位得知此事後強硬回應：「已經向YouTube提出侵權要求下架的要求，也呼籲民眾尊重表演者與版權。」規勸粉絲切勿以身試法。

▲劉德華台北演唱會遭直播，主辦單位強硬回應。（圖／超級圓頂提供）

TOP2：快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照：我現在很好 術後失聲3個月

徐若瑄坦言家族中有遺傳的疾病基因，但慶幸全家都有定期健檢的習慣，所以提早發現並治療疾病，雖然一開始無法接受罹癌，但徐若瑄打起精神積極面對，透露手術後的2到3個月內，無法進行演出，「配合醫生的叮嚀，我很努力做喉嚨的復健，勤按摩、物理治療 讓它能早點不麻，早點康復 才能再好好唱歌給大家聽。」傷後癒合後重新上歌唱課，重新找到發聲位置。

▲徐若瑄罹癌後透過IG發聲。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

TOP3：劉德華3hrs演唱會遭PO網全程直播！「還是4K畫質」 YT影片1天60萬人看

劉德華在演唱會上準備獻唱《心肝寶貝》前，特別告訴台下歌迷可以自由錄影，讓無法進場的粉絲也能看到演出，不過事後卻被發現有不肖人士在網上全程直播，不僅片長長達3小時，且畫質還是4K，短短24小時內的觀看次數突破60萬，離譜行徑引起大批粉絲紛紛表達不滿聲浪。

▲劉德華。（圖／記者謝婷婷攝）