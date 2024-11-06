快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照：我現在很好　術後失聲3個月

記者田暐瑋／綜合報導

徐若瑄被週刊爆料罹患甲狀腺癌，緊急住院開刀治療。6日她在IG首度發聲：「我現在很好喔！」透露手術後的2到3個月內，無法進行演出，努力復健才逐漸康復，「我覺得自己很幸運。就算逆風，路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活。」

▲徐若瑄發聲。（圖／翻攝自徐若瑄IG）



徐若瑄在文章中透露，一直都有良好的運動習慣，並注重飲食的營養和均衡，尤其是在孩子還小的時候，更是堅持健康的生活方式。「特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗。」也坦言家族中有遺傳的疾病基因，但慶幸全家都有定期健檢的習慣，所以得以提早發現並治療疾病。

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雖然一開始無法接受罹癌，但徐若瑄打起精神積極面對，透露手術後的2到3個月內，無法進行演出，「配合醫生的叮嚀，我很努力做喉嚨的復健，勤按摩、物理治療 讓它能早點不麻，早點康復 才能再好好唱歌給大家聽。」傷後癒合後重新上歌唱課，重新找到發聲位置。

▲徐若瑄。（圖／記者黃克翔攝）

最後，徐若瑄對粉絲表示，她現在很好，也慶幸自己很幸運，「天災人禍意外，也無可避免，就算逆風，路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活，微笑的繼續前進，不留遺憾。」

徐若瑄臉書全文：

「我現在很好喔！」

你們看這張照片

新竹的風好大 生活有風有雨

天災人禍意外 也無可避免

就算逆風 路微微顛簸

每一天我們都要好好過生活

微笑的繼續前進 不留遺憾

其實我一直都很養身

有運動的好習慣

也很注重飲食的營養和均衡

特別是孩子還小

我會健健康康的陪他很久

為母則強 我哪有那麼容易被打敗

無奈有點家族遺傳的基因

還好全家都有固定健檢的習慣

才得以提早發現並且治療

感謝所有醫療團隊的照顧

「我覺得自己很幸運」感謝天

也提醒大家要定期固定做健檢

畢竟有些問題 身體不會感到不適

但需要去處理的。

面對問題我們正面樂觀

就會有堅強勇敢的信念

手術後2、3個月內不適合演出

畢竟手術的位置在喉嚨裡

配合醫生的叮嚀

我很努力做喉嚨的復健

勤按摩、物理治療 讓它能早點不麻

早點康復 才能再好好唱歌給大家聽

傷口癒合之後 開始上唱歌課

因為喉內肌群的有些位置改變

花了一些時間 把每一首歌

一首一首的重新找到新的發聲位置 不斷練習。

之後順利完成了：

澳門的演出、新專輯享聽會、東京和Misia為花蓮的震災演出、高雄小野麗莎老師的35週年巡迴演出等

（每一場都讓我慢慢找回更好的聲音）

而現也正如火如荼的做著電影的宣傳。

只是想跟小翅膀們說：

別擔心，我現在很好喔

也謝謝所有關心的朋友

我們都要平安健康，快樂幸福