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60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

記者吳睿慈／台北報導

天王劉德華（華仔）從11月1日起在台開唱，3日迎來最後一場演出，仍有許多買不到票的粉絲苦守在會場外希望能求到一票入場，怎料有粉絲在YouTube上全程直播演唱會，且畫質還是4K，離譜行徑引起粉絲不滿聲浪。對此，主辦單位稍早也強硬回應了！

▲▼劉德華台北演唱會第二場。（圖／超級圓頂提供）

▲劉德華台北演唱會3日將舉辦最後一場。（圖／超級圓頂提供）

劉德華相隔多年在台開唱，演唱會雖然一次唱了4場，但門票仍舊一票難求，84萬人次登記抽籤，爭奪僅4萬張的門票，中籤率不到5%，得知此事的他在演唱《心肝寶貝》前告訴粉絲可以自由錄影，怎料，遭到不肖人士利用，竟全程在網上直播，片長長達3小時，短短24小時內觀看次數突破60萬。

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主辦單位得知此事後，3日強硬回應「已經向YouTube提出侵權要求下架的要求，也呼籲民眾尊重表演者與版權。」規勸粉絲切勿以身試法。

▲▼劉德華台北演唱會第二場。（圖／超級圓頂提供）

▲劉德華台北演唱會遭直播，主辦單位強硬回應。（圖／超級圓頂提供）

劉德華3日最後一場演出為晚間7點，他此趟訪台，雖然第一天強碰強颱，當天演唱會改成再2日中午開唱，但他體力驚人，寵粉4小時，讓歌迷滿載而歸。

不料，網路上出現網友直播，雖沒有將演唱會影片開營利，僅作為分享之用，但已惹火許多粉絲，有人將此PO上爆廢公社，怒批：「你們第二天在YT放劉德華演唱會2個多小時的全程錄影的4K影片已經很誇張了，現在還有人在YT直接開直播ㄟ 會不會太扯啊。」

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