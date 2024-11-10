《甄嬛傳》陶昕然「9歲時遭猥褻」險被性侵！　時隔29年落淚發聲

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星陶昕然現年38歲，憑藉在《甄嬛傳》中飾演「安陵容」一角打開知名度，近日她在自製電影《夾縫之間》的宣傳活動中，意外披露了兒時遭遇差點被性侵的經歷，引發大批網友關注，迅速登上熱搜榜，恐怖經歷讓不少人感到心疼。

▲陶昕然吐露曾險些遭侵犯的經歷。（圖／翻攝自陶昕然微博）

《夾縫之間》的首映會上，陶昕然攜母親和女兒一同出席。在活動進行中，她回憶起兒時陰影，解釋了拍攝這部影片的初衷。陶昕然表示：「我們做過一個數據調查，發現女性被侵犯和猥褻的比例高達66.7%」。隨後她含淚望向台下的母親，詢問「媽媽我能說嗎？」在母親肯定的回應下，她才勇敢坦言：「我在那66.7%裡面。那一年我才九歲，那一天我跑走了，未遂。」

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陶昕然一席話震撼全場，讓不少觀眾為之心疼。她進一步敘述，她在年僅9歲時面對性侵、猥褻，勇敢逃離現場，但並未立刻告訴母親。多年後她成為母親，才有勇氣談及此事，並透過公開這段往事來面對創傷。如今選擇將經歷公之於眾，顯然經過了長期的心理抗衡。

▲陶昕然拍《夾縫之間》想為受侵犯的人勇敢發聲。（圖／翻攝自陶昕然微博）

面對這段童年陰影，陶昕然以電影為媒介，傳達勇敢發聲的重要性，她說：「我覺得這個世界應該是屬於勇敢的人，如果這個也不敢面對，那個也不敢，那來到這個世界上走一遭，實在有點可惜。」

陶昕然因《甄嬛傳》暴紅後，正值事業高峰卻選擇淡出螢光幕，引發網友疑惑。直到不久前她在真人秀節目中透露，自己是為了專心照顧生病的母親而暫別演藝圈。如今，她以製片人身份回歸，受到了許多鼓勵，粉絲也期待她能帶來更多精采的作品。