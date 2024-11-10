西班牙「詛咒車站」都市傳說搬上大銀幕！　拍攝期遇超自然詭笑

記者黃庠棻／台北報導

懸疑驚悚電影《地下終劫站》（Last Stop: Rocafort St.）將於11月29日在台灣上映，由著名導演路易斯普瑞托執導，並由新生代演員娜塔麗雅阿扎哈拉、瓦萊麗亞索羅亞，攜手兩屆西班牙影帝賈維爾古迪利斯領銜主演。

▲《地下終劫站》改編自西班牙地鐵站都市傳說。（圖／原創娛樂提供）

全片更因場景設定於西班牙著名都市傳說中的「詛咒車站」羅卡福特站（Rocafort Station）中，甫於該國上映便掀起熱議。話題圍繞在該站數年來詭異的死亡與失踪事件，且由於故事貼合現實場景，進一步引起對於車站神秘的想像與討論。

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▲《地下終劫站》改編自西班牙地鐵站都市傳說。（圖／原創娛樂提供）

西班牙自1930年代受內戰紛擾以來，巴塞隆納的羅卡福特地鐵站因發生多起神秘失蹤事件，便被稱作「詛咒車站」。20世紀中，許多人相繼來到此地鐵站尋短，相傳死者生前皆聽聞同樣來源不明的「死亡指令」，且迄今仍無法用科學解釋，當地人更形容此站如同「惡靈領地」，逐漸演變為都市傳說。這也成為本片的靈感來源，路易斯普瑞托導演稱「我們所做的就是試圖在這個車站找到邪惡的根源！」

▲《地下終劫站》改編自西班牙地鐵站都市傳說。（圖／原創娛樂提供）

西班牙導演普瑞托同提姆波頓、皮克斯約翰拉薩特畢業於加州藝術學院，並以拍攝恐怖驚悚類型而聞名，此次《地下終劫站》，他更是以壓迫感十足的聲光效果，完整重現羅卡福特地鐵站的幽微陰暗，他於訪談提到「觀眾跟我說看完電影後，從此害怕踏進戲院與地鐵」。

▲《地下終劫站》改編自西班牙地鐵站都市傳說。（圖／原創娛樂提供）

此外，電影拍攝期間，劇組人員曾多次遇到如地鐵站燈光異常閃爍、聽見詭異笑聲等「超自然事件」，甚至有劇組成員表示親眼看到受詛咒亡靈。

改編自真實都市傳說的《地下終劫站》將在11月29日起於台灣上映，外媒《Cinemania》更形容其「是部有趣電影，頗具《水底情深》奧斯卡名導吉勒摩戴托羅早年獨立電影的神采。」

▲《地下終劫站》改編自西班牙地鐵站都市傳說。（圖／原創娛樂提供）

電影描述女主角當蘿拉（娜塔莉亞阿扎哈拉飾）在羅卡福特這個古老而安靜的地鐵站工作時，接連發生的神秘事件侵擾她的日常，當她決心找出真相，向一位經驗豐富的前警官羅曼（哈維爾古鐵雷斯飾）尋求幫助，不過時至今日，羅曼內心仍對多年前發生於此站的案件耿耿於懷。

▲《地下終劫站》改編自西班牙地鐵站都市傳說。（圖／原創娛樂提供）