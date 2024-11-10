銀赫感性致謝：台灣E.L.F.給我們很多愛　「來我家看貓，還有親親」

記者吳睿慈／桃園報導

南韓團體Super Junior D&E由東海、銀赫所組成，10日演唱會來到第二天，他們中文進步不少，秀出多句撩妹金句，銀赫連喊多次「台灣老婆」，還嘴甜問「要不要來我家看貓？」還加碼新的台詞，全場尖叫聲掀頂。

▲SJ D＆E連續兩天在林口開唱。（圖／藝尚提供）



演唱會進行到尾聲，東海感性致謝「不管大家有沒有幫我們準備應援，都很感謝大家還見我們，這兩天在台北的演出，我們非常開心」，銀赫跪下享受著全場的歡呼與尖叫聲，他則用中文大聲喊「非常感謝」。

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東海9日坦言「腰傷狀態不佳」，他10日再度提到「（腰痛）跳舞所剩的時日不多了，我會努力好好管理身體狀態，希望很快再與大家見面，『知道嗎，我們結婚了，沒有離婚的選擇』」，韓、中文參雜，他最後送上性感的飛吻。

▲銀赫致謝台灣F.L.F.接著秀中文「來我家看貓」。（圖／藝尚提供）



銀赫也用中文接著說「老婆開心嗎？我也很開心，謝謝老婆」，他也感性地表示「20年來跟大家一起度過，偶爾會想不知道還有多少時間可以陪著大家，所以就算是多一次也好，希望可以來多多見大家」，他向粉絲喊話「台灣的E.L.F.、Annie你們給我們這麼多的愛」，接著切換成中文「要不要來我家看貓，我家的貓咪除了會後空翻，還會親親你」，全場暴動。

▲SJ D＆E演唱會結束，不忘預告「下次再見」。（圖／藝尚提供）



最後，他們與歌迷大合照後，唱著〈Share My Love〉結束兩天演唱會，相約下次再見。Super Junior D&E預計11日離台，班機不公開。