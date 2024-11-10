▲巴鈺近日因房東賣房再度搬家。（翻攝自巴鈺臉書）



圖文／鏡週刊

巴鈺4年前為了兒子就學環境，從大同區老家搬到內湖租屋，卻沒想到近日因為房東要賣房通知，再度當起「蝸牛族」搬回大同區老家。對此她接受本刊訪問無奈表示：「臨時找不到適合的房子，只好先暫住在親戚家。」

4年內搬了2次家，巴鈺接受本刊訪問無奈表示「因為房東要賣房，臨時又找不到適合的房子，加上大同區的老家租出去，所以才會暫住在親戚家。」新居在大同區老家附近，對她來說生活機能一點也不陌生，但她也透露，這回搬家不願小孩重新適應新學區，夫妻倆討論過後，決定每天親自接送小孩上下課，「只是兒子跟女兒上學學區在內湖，每天上下課時間都會遇到上下班人潮，光是來回接送至少要花上2小時以上。」但為了小孩她一點也不嫌累。

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她透露，夫妻倆每天6點半左右送小孩去上課，「若老公有空就會開車，但如果遇到老公有工作，就得自己『一打二』帶著兒子與女兒搭捷運去上課，下課時再搭捷運回家，一來一往的確要花上2小時以上。」不願幫小孩轉換學區原因，就是夫妻倆計劃在內湖買房，但卻礙於找不到理想環境，才會當起「蝸牛族」在外租屋。

她表示，4年前為了兒子學區搬到內湖租屋，「當時跟老公一直都想在內湖買房，4年來只要有空就會去看房，但卻始終沒看到合適的房子，這次房東通知要賣房，原本也想乾脆直接買房，但去看了幾間都沒有喜歡的，加上房價實在太高，才決定不想衝動買房，才會搬到親戚家暫時居住。」



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