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奔五長這樣！　謝金燕開唱「上身衣服全是洞」長腿美到噴鼻血

記者蔡琛儀／台北報導

台東海濱公園國際地標於11月9日舉辦「嗨！出發吧來台東」演唱會，邀請了13組天王天后，包括謝金燕、彭佳慧、男團FEniX、滅火器樂團及盧廣仲等。

▲▼謝金燕、彭佳慧、盧廣仲出席「嗨！出發吧來台東」演唱會。（圖／台東縣政府提供）

▲謝金燕秀出驚人好身材，絲毫看不出年底將滿50歲。（圖／台東縣政府提供）

昨晚壓軸的謝金燕以一身辣翻天的吸睛造型登場，並對著台東粉絲熱情喊話：「come on！台東！」她上半身穿上黑色洞洞裝，下半身則搭配迷你短裙秀出修長美腿，謝金燕笑問台下：「看到姐姐開不開心？」逗得台下回以熱情尖叫聲，她不忘開心轉圈讓粉絲們一次看個夠，秀出性感身材。開場特別把抒情歌〈月彎彎〉改編成EDM版本，接著演唱〈含淚跳恰恰〉、〈練舞功〉、〈潘朵拉〉掀起當晚最高潮。寵粉的她還準備限定禮物，邊唱歌邊發送給粉絲們。

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▲▼謝金燕、彭佳慧、盧廣仲出席「嗨！出發吧來台東」演唱會。（圖／台東縣政府提供）

▲彭佳慧昨熱情幫好友紀曉君宣傳滷味。（圖／台東縣政府提供）

而金曲歌后彭佳慧則是打頭陣登台，一連飆唱〈相見恨晚〉、〈大齡女子〉、〈舊夢〉讓現場樂迷們跟著大聲合唱，彭佳慧難得台東開唱，台上大喊老友「紀曉君」名字好多次，請大家等下記得去在現場擺攤賣「滷雞腳」的紀曉君攤位捧場，並大讚紀曉君的滷味超好吃，自己最愛「麻辣」口味，成為最佳推銷員。

▲▼謝金燕、彭佳慧、盧廣仲出席「嗨！出發吧來台東」演唱會。（圖／台東縣政府提供）

▲盧廣仲。（圖／台東縣政府提供）

FEniX吸引大批年輕粉絲揪團搭火車前來台東，在台下賣力舉著燈排為偶像應援；滅火器一登場就震撼全場，燃起了「聽團仔們」搖滾靈魂，全場跟著歌曲節奏旋律，一會跳躍、一會大聲高唱；盧廣仲則帶來〈勵志論〉、〈藍寶〉，獻唱電影經典歌〈刻在我心底的名字〉引起全場共鳴。今晚演唱會將由林宥嘉、babyMINT、萬芳、吳克群、動力火車、羅志祥及Energy接棒續唱。

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