快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

記者陳芊秀／綜合報導

大陸網紅葉珂與黃曉明公開戀情後，頻頻陷入負面風波。她10日透過微博發文「誠懇道歉」，並宣布因身體不適和家人原因，決定退出網路。

▲葉珂道歉宣布退出網路。（圖／翻攝自微博）

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葉珂發聲明向大眾「誠懇道歉」。她表示近期一些不實報導以及自己過去的一些言論，占用了公共資源，並對大眾造成了不良影響。她特別澄清，關於「天價撫養費」和「名媛培訓班」等傳聞均不屬實，並呼籲停止傳播謠言。

此外，葉珂強調前夫並無出軌等原則性問題，並希望雙方各自安好。經過反省，她意識到自己的不足，並表示自己並非公眾人物，未來也不打算成為公眾人物，「平凡人只想回歸平穩安靜的生活」。

最後，葉珂表示「現因身體不適和家人原因，決定退出網絡」，最後再次向大家道歉。

▲狗仔釋出黃曉明、葉珂產檢目擊影片。（圖／翻攝自劉大錘微博）

狗仔劉大錘近日拍到葉珂前去產檢，男友黃曉明陪同，外界認為她確實已經懷孕正在待產。



【葉珂微博全文】

非常誠懇地給大家道歉，最近一些媒體的不實言論和自己過往的一些言論，占用了公共資源給大家帶來了不好的影響，真的很抱歉。

這兩個月以來，網傳的天價撫養費，名媛培訓班等傳聞都不符實，懇請相關媒體，不要再傳播謠言。前夫無出軌等原則性問題，各自安好。這些天也對自己進行了反思，意識到自己有很多不足，以前不是公眾人物，以後也不會是，平凡人只想回歸平穩安靜的生活。

現因身體不適和家人原因，決定退出網絡。

再次給大家道歉，希望大家一切都好，平安順利！