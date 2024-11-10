ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「徐若瑄兒子」喊話繼續演戲　一聽進軍好萊塢…真實反應超可愛！

記者黃庠棻／台北報導

口碑好評不斷的《乒乓男孩》全台票房前（8）日正式突破1000萬台幣，昨（9）日特地舉辦「接住我」特別場暖心活動，片中令人揪心的母子檔徐若瑄（飾演黃媽）及李星緯（飾演黃軒）也在電影放映後到場，接受全場觀眾提問，並進行主題曲〈接住我〉接唱挑戰，延續片中溫馨、感人的氛圍。

▲《乒乓男孩》徐若瑄、李星緯。（圖／華納兄弟提供）

▲徐若瑄、李星緯出席電影《乒乓男孩》特別活動。（圖／華納兄弟提供）

黃軒與胡冠宇（彭裕愷飾）在《乒乓男孩》中是最好的朋友，目標是成為全世界最強的雙打組合。黃軒在黃媽的安排下，逐漸與胡冠宇走上不同的道路，但也因黃媽時常忙於工作，錯過球賽而有了埋怨，直到最後兩人才解開心結。

▲《乒乓男孩》徐若瑄、李星緯。（圖／華納兄弟提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐若瑄、李星緯出席電影《乒乓男孩》特別活動。（圖／華納兄弟提供）

李星緯第一次演戲就出演電影男主角，戲外本身就是會打乒乓的小選手，他表示不管是拍戲，還是打球都蠻辛苦的，因為都需要不斷重複做同樣的事情，才會成功。

▲《乒乓男孩》徐若瑄、李星緯。（圖／華納兄弟提供）

▲徐若瑄、李星緯出席電影《乒乓男孩》特別活動。（圖／華納兄弟提供）

不僅如此，李星緯也認真表示自己以後會想繼續拍戲，徐若瑄在一旁打趣說「之後說不定可以拍到好萊塢大片呢！」，讓李星緯一臉認真地回應「有可能嗎？」，更讓徐若瑄忍不住大笑回覆兒子「人生有什麼不可能的呢？」

▲《乒乓男孩》徐若瑄、李星緯。（圖／華納兄弟提供）

▲徐若瑄、李星緯出席電影《乒乓男孩》特別活動。（圖／華納兄弟提供）

《乒乓男孩》的主題曲〈接住我〉由徐若瑄親自填詞及演唱，活動上她更親自出題請觀眾接唱，一起重溫片中每個感動的瞬間。《乒乓男孩》現正熱映中。

▲《乒乓男孩》徐若瑄、李星緯。（圖／華納兄弟提供）

▲徐若瑄、李星緯出席電影《乒乓男孩》特別活動。（圖／華納兄弟提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

推薦閱讀

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

才剛奪歌后...孫盛希大解放！　「破尺度穿黑色bra」性感事業線不藏了

才剛奪歌后...孫盛希大解放！　「破尺度穿黑色bra」性感事業線不藏了

孫盛希圓夢合體林宥嘉　對方已婚崩潰：為什麼不等我

孫盛希圓夢合體林宥嘉　對方已婚崩潰：為什麼不等我

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

乒乓男孩, 徐若瑄, 李星緯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤
  2. 《戲說》女星剃度出家3年！　遭挑釁「三太子降臨」新身份曝光
  3. 時尚美照連發！22歲金鐘新人林奕嵐揭「2年蛻變」
  4. 百萬女網紅「帶奶奶」叫Uber狂被棄單！怒了：很不友善 原因超傻眼
  5. 《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬
  6. 台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事
  7. 小孟老師／11月10日星座運勢　情人是巨蟹好棒喔
  8. 補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我
  9. 李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎
  10. Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366