「徐若瑄兒子」喊話繼續演戲　一聽進軍好萊塢…真實反應超可愛！

記者黃庠棻／台北報導

口碑好評不斷的《乒乓男孩》全台票房前（8）日正式突破1000萬台幣，昨（9）日特地舉辦「接住我」特別場暖心活動，片中令人揪心的母子檔徐若瑄（飾演黃媽）及李星緯（飾演黃軒）也在電影放映後到場，接受全場觀眾提問，並進行主題曲〈接住我〉接唱挑戰，延續片中溫馨、感人的氛圍。

▲徐若瑄、李星緯出席電影《乒乓男孩》特別活動。（圖／華納兄弟提供）



黃軒與胡冠宇（彭裕愷飾）在《乒乓男孩》中是最好的朋友，目標是成為全世界最強的雙打組合。黃軒在黃媽的安排下，逐漸與胡冠宇走上不同的道路，但也因黃媽時常忙於工作，錯過球賽而有了埋怨，直到最後兩人才解開心結。

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▲徐若瑄、李星緯出席電影《乒乓男孩》特別活動。（圖／華納兄弟提供）



李星緯第一次演戲就出演電影男主角，戲外本身就是會打乒乓的小選手，他表示不管是拍戲，還是打球都蠻辛苦的，因為都需要不斷重複做同樣的事情，才會成功。

▲徐若瑄、李星緯出席電影《乒乓男孩》特別活動。（圖／華納兄弟提供）

不僅如此，李星緯也認真表示自己以後會想繼續拍戲，徐若瑄在一旁打趣說「之後說不定可以拍到好萊塢大片呢！」，讓李星緯一臉認真地回應「有可能嗎？」，更讓徐若瑄忍不住大笑回覆兒子「人生有什麼不可能的呢？」

▲徐若瑄、李星緯出席電影《乒乓男孩》特別活動。（圖／華納兄弟提供）



《乒乓男孩》的主題曲〈接住我〉由徐若瑄親自填詞及演唱，活動上她更親自出題請觀眾接唱，一起重溫片中每個感動的瞬間。《乒乓男孩》現正熱映中。

▲徐若瑄、李星緯出席電影《乒乓男孩》特別活動。（圖／華納兄弟提供）