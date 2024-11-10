校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

記者潘慧中／綜合報導

張棋惠以女團「4 in Love」出道，2002年解散後，她仍活躍於不少綜藝節目。沒想到，她最近把握工作空檔第一次解鎖了「當導護媽媽」的成就，讓不少粉絲又驚又喜！

▲張棋惠第一次當導護媽媽。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）



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張棋惠10日在社群網站坦言，上周五首度擔任學校的導護媽媽，這次並非工作拍攝或角色扮演，而是真實在維護孩子們安全地上下課，「雖然短短的10幾分鐘，覺得又解鎖人生一項成就。」

▲▼張棋惠解鎖新成就。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）



在導護過程中，有一些家長和高年級學生認出了張棋惠，但因為正在執勤，她只能微笑回應，無法多聊，「下次如果再門口遇到我，不用懷疑～是真的在執勤喔！」

▲張棋惠順利完成任務。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）



畫面中，可以看到張棋惠放下一頭長髮，戴上綠色棒球帽，身穿藍色條紋襯衫，再套上黃色的導護背心，並拿著「停」的指揮旗，順利完成此次的初體驗。

張棋惠IG全文：

上週五真的沒有在學校門口錄影也沒有角色扮演，我是真真實實的當了第一次學校的導護媽媽

一路上有認出我的學校媽媽以及高年級小朋友但因為正在執勤的關係就只能露出微笑跟妳們打招呼

雖然短短的10幾分鐘，覺得又解鎖人生一項成就

也謝謝學校的志工們，導護著孩子們上下課的安全

下次如果再門口遇到我，不用懷疑～是真的在執勤喔