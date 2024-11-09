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SJ傷兵+1！東海驚吐「腰狀態差」：跳舞日子不多了⋯　催淚原因曝光

記者吳睿慈／桃園報導

南韓團體Super Junior D&E連續兩天在林口體育館開唱，團體拿下2024年訪台韓星的灶腳冠軍，粉絲雖然一片哀嚎表示「沒有錢了」，但還是甘願為哥哥掏錢。沒想到，東海在演唱會尾聲驚吐「我能跳舞的日子不多了，雖然現在是笑著說，但我其實腰很痛」，他一直存在著腰傷舊疾，令歌迷心疼不已。

▲▼SJ D&E東海、銀赫。（圖／記者吳睿慈攝）

▲SJ奪下2024年灶腳冠軍，東海、銀赫9日在林口開唱。（圖／記者吳睿慈攝）

Super Junior目前是2024年訪台韓星最多的團體，他們不止為了演唱會來台，活動遍佈代言、開幕式站台等，歌迷追星追得很快樂，但同時荷包大失血。東海9日演唱會上感性表示「聽說我們的門票開賣沒幾秒就完售了，在準備的時候嚇到了，我們很清楚大家多愛我們，其實我們人生時間並沒有那麼長，所以在能力範圍所及之處，還是想經常來與大家見面」。

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▲▼SJ D&E東海、銀赫。（圖／記者吳睿慈攝）

▲東海、銀赫9日在林口開唱。（圖／記者吳睿慈攝）

銀赫接著說「我們做了這麼好的演出，你們看不到是不是有點可惜」，台下喊著「對」，東海也吐實：「其實，我能跳的日子不多了，我的腰很痛，雖然現在是笑著說，但狀態真的不太好，我就覺得會不會能跳舞的時間不多了，所以我們來的時候，大家要來幫我應援。」

▲▼SJ D&E東海、銀赫。（圖／記者吳睿慈攝）

▲東海承認腰傷沒好「能跳舞日子不多了」。（圖／記者吳睿慈攝）

銀赫致謝「多虧了大家，2024年度過了幸福的一年，今年剩的時間不多了，明年又要迎接SJ的20週年，SJ會再度與大家見面的」，他們許願前進大巨蛋，與粉絲相約再見面。

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SJ D&E, 銀赫, 東海

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