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直擊／陶喆等10年才攻蛋：我怎麼平常心？　「4金曲連發」全場暴動！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陶喆睽違10年四度攻蛋，2場門票在開賣就秒殺完售，一開場他穿著牛仔吊帶褲加上白色外套帥氣登台，背著吉他飆唱〈Runaway〉揭開序幕，接著以〈愛是個什麼東西〉、〈小鎮姑娘〉、〈王八蛋〉等歌曲，炒熱全場氣氛，陶喆笑說：「其實我前幾天告訴我自己，台北是我的家沒錯，可是要平常心的對待，可是，我怎麼平常心的對待呢？」

▲▼陶喆世界巡迴演唱會「Soul Power II」台北站day1。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陶喆今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陶喆世界巡迴演唱會「Soul Power II」台北站day1。（圖／記者李毓康攝）

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陶喆「SOUL POWER II」9日在台北小巨蛋舉行，本週的台北場是第16座城市，今晚則是第33場，為此舞台設計全面升級，砸下5000萬成本製作回饋粉絲。而他在演唱會前半就一口氣祭出金曲4連發，包括經典情歌〈普通朋友〉、〈飛機場的10:30〉、〈流沙〉、〈沙灘〉，讓全場萬人都紛紛跟著大合唱，他還走到延伸舞台與觀眾互動，瞬間讓觀眾席嗨到險些暴動。

陶喆21年前就舉辦過「SOUL POWER I」演唱會，還曾在台北市立體育場唱過，直呼沒想到21年後還能繼續這個系列的演出，「我記得在市立體育場有四萬多人，我看到那樣的聲量真的嚇到，很驚人，今天又能站在小巨蛋，unbelievable！」

▲▼陶喆世界巡迴演唱會「Soul Power II」台北站day1。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陶喆睽違十年四度攻蛋，讓現場歌迷都為之瘋狂。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陶喆世界巡迴演唱會「Soul Power II」台北站day1。（圖／記者李毓康攝）

而他也感性說，當年做第三張專輯前一度做不出來，結果後來發生911事件，「我想說天啊，這是真的假的，所以我就覺得做音樂不該只是小情小愛，還要關注世界和社會，那時候有那樣的恐怖事情發生，我才做了第三張專輯《黑色柳丁》，並寫了〈dear god〉，請求上帝給我們更多的愛溫暖這世界。」

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