直擊／罕見出包！E.L.F.排字掉漆　銀赫、東海慌張：你們應援變難了

記者吳睿慈／桃園報導

南韓團體Super Junior D&E於9日起在林口體育館舉辦演唱會，他們在台人氣超高，過去粉絲都會絞盡腦汁為他們應援，尤其是排字每回都會讓藝人受寵若驚。9日卻突然掉漆，銀赫、東海最終放棄看應援，安慰粉絲表示「我們先當作什麼都沒看過，等下再一次好嗎？」先以演唱會流程為主。

▲SJ D&E連續兩天在台開唱。（圖／記者吳睿慈攝）



台灣E.L.F.以應援活動出名，銀赫、東海9日在林口開唱，歌迷突發奇想讓兩位藝人拿著紅色指揮棒，帶動全場的排字應援，沒想到，進行到第二次時，發生了翻面失敗的狀況，部分區域的觀眾翻的順序不對，銀赫笑虧「為何要看你們的應援變得這麼難」、「你們的應援變難了」，東海也調侃「這到底是什麼？」

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▲粉絲應援難倒東海、銀赫，兩人在台上看了很久還是沒研究出來。（圖／記者吳睿慈攝）



場上試了2、3次應援依舊不成，銀赫再度虧「你們自己也搞混了對吧」，東海最終決定喊卡表示「整個演出的流程都被打斷了，我們先當作什麼都沒看過，等下重新來一次，先好好看我們的演出好嗎？」兩人還幽默叮嚀「不要妨礙我們演出喔」，粉絲應援罕見以失敗收尾。

▲SJ D&E連續兩天在林口開唱。（圖／記者吳睿慈攝）



事實上，該段應援第一次翻面前應為「在沒有力量時需要聽到什麼話呢」，接著才是手幅舉起「不只是加油」、「還有調情」，然後再繼續翻字「哥哥永遠都是站在我們這邊」，最後才是「我們的老公」，順序亂掉導致現場一陣混亂。

不過，其他應援還是很成功，他們在唱到〈Need U〉時，全場閃起手指燈，銀赫稱讚「漂亮」，東海也拿著手指燈把玩，對於歌迷準備的應援感到很驚喜。而最後他們在cue了全場粉絲做一次應援，這次順利成功，銀赫讚嘆「原來你們準備了這麼多」，自責「我們是笨蛋」，東海轉換氣氛認證「今天應援全部成功」，粉絲活動畫下圓滿句點。