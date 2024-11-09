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范曉萱入圍金片子最佳女演員！　全程「跟一匹馬演戲」感謝導演

記者黃庠棻／台北報導

由臺北市政府文化局、財團法人台北市文化基金會及台北市電影委員會共同主辦的「2024金片子大賽」今年共有多達268件作品參賽報名，囊括劇情片、紀錄片、動畫片等多元題材，最終一般獎、特別獎與個人獎，以及今年首次設立的國際競賽組，總計共34部入圍作品。

▲2024金片子大賽入圍影展。（圖／台北市電影委員會提供）

▲2024金片子大賽入圍影展盛大展開。（圖／台北市電影委員會提供）

2024金片子大賽入圍影展於今（9）日於光點華山電影館盛大舉行，除了可在大銀幕觀賞入圍短片，今年更持續與韓國富川國際奇幻影展合作，放映2部獲選富川影展「XL短片放映單元」的精采短片《HELLPER》、《Blind》。

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本屆金片子大賽入圍影展邀請到深耕影視圈的楊達敬擔任影展開幕式與映後座談主持人。影展開幕式上，台北市電影委員會謝慧雯副總監勉勵創作者們「坐在這裡就代表你們真的很優秀，台北市電影委員會會繼續努力，讓你們有更多發光發熱的舞台。」入圍作品創作團隊親臨影展現場，於映後座談與觀眾分享拍片心路歷程，主創與觀眾們的交流互動熱烈。

▲2024金片子大賽入圍影展。（圖／台北市電影委員會提供）

▲2024金片子大賽入圍影展盛大展開。（圖／台北市電影委員會提供）

本屆入圍最佳男演員的《後來》洪毓璟、《150522》林書函、《鳳梨不必求偶》羅能華皆親自出席入圍影展，洪毓璟感謝金片子大賽讓他三度角逐獎項，直呼「雖然還沒成功拿到獎，但能在不同階段、不同評審的評選中入圍，對我的表演歷程是個很大的肯定，表示我有一直在進步！」

▲《後來》洪毓璟入圍本屆金片子大賽最佳男演員。（圖／台北市電影委員會提供）

▲《後來》洪毓璟入圍本屆金片子大賽最佳男演員。（圖／台北市電影委員會提供）

林書函則對獨挑大樑詮釋作品甚為感激，坦言「整部作品幾乎只有我一個演員，從選擇我到拍攝的過程、到以這支影片報名，都是導演對我的表演的巨大信任。」而《鳳梨不必求偶》羅能華則表示是生平首次入圍演員獎項，他感性說「最想分享的對象已經不在了，最想讓他感到驕傲的人已經不在了，反而有一股淡淡的反作用力，在心裡散開，隱隱作痛。」

▲《鳳梨不必求偶》。（圖／台北市電影委員會提供）

▲羅能華《鳳梨不必求偶》。（圖／台北市電影委員會提供）

金鐘視帝莊凱勛、藍韋華以《朋友順啦》入圍本屆金片子大賽最佳男演員，雖未能出席入圍影展，仍開心分享入圍感言，莊凱勛表示「感謝金片子評審肯定，謝謝朱平導演，謝謝團隊與葦華，希望所有獨立製片的創作者都能得到應有的鼓勵以及創作資源的挹注，讓台灣這些影像工作者有更豐沛的條件無慮的創作。」藍葦華也感謝評審肯定，直呼「能同時跟好兄弟凱勛一起入圍，真的印證了『朋友順啦』！謝謝大家喜歡這部作品！」

▲《朋友順啦》莊凱勛、藍葦華。（圖／台北市電影委員會提供）

▲《朋友順啦》莊凱勛、藍葦華。（圖／台北市電影委員會提供）

本屆入圍最佳女演員的《泳夜》戴雅芝親自出席入圍影展，表示這是首次演出短片，透露「回想跟媽媽（吳奕蓉飾）交換日記，一起烹飪勘景、夜晚街上封路滑板、泡在海裡迎接曙光慶生，《泳夜》的各個片刻都在我的記憶中留下了獨特的印記」。

同樣入圍女演員的《停格人生》陳雪甄、《月行之地》Lovisa Perman、《馬語》范曉萱雖未能出席仍開心分享感言。陳雪甄表示「這是我第一次以女主角的身分入圍個人獎項，謝謝停格人生劇組，謝謝金片子！」

Lovisa Perman感謝《月行之地》導演施怡帆「我很少有機會能夠進入像怡帆這樣既有趣又富有創意的思維，去體現她的文化遺產並分享對人類情感的看法。」而范曉萱則感謝導演賦予她與馬對戲的機會，坦言「當我一聽到這部短片的邀約是和一匹馬演戲，儘管當時正在忙新專輯的製作，我當下就立刻答應了，畢竟這個機會實在太難得！」《馬語》導演藍憶慈則稱讚范曉萱「細膩表演賦予了角色生命，她完美詮釋了角色的內心世界，讓觀眾感同身受。」

▲《馬語》范曉萱。（圖／台北市電影委員會提供）

▲《馬語》范曉萱。（圖／台北市電影委員會提供）

其他到場支持的影人，還包含入圍本屆6獎項作品《月行之地》導演施怡帆、入圍5獎項《朋友順啦》導演朱平團隊，以及《二》導演藍偉豪團隊、《姊弟》導演張詠恩團隊、《二狗幫》三位導演李育豪、蕭子秦、李建樺，以及今年首次設立的國際競賽組入圍的動畫片《鳶緣如風》導演Eric Lee與動畫師Anna Li等人也來台參與入圍影展共襄盛舉。

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