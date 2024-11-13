小孟老師／11月13日星座運勢　天秤都帥哥美女「大膽表現自我」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：升職加薪率高

感情：帥氣睿智表現

財運：跟著家人投資

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：射手

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雙子座

工作：獲得長官支援

感情：微笑吸引異性

財運：財源財富聚集

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：魔羯

天秤座

工作：人際圈得擴展

感情：大膽表現自我

財運：擺脫命運束縛

幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：有效評估制度

感情：深情對望溫馨

財運：信任隊友判斷

幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊

小人：天秤

金牛座



工作：獲得效益回饋

感情：伴侶默契提升

財運：財運貴人助力

幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：雙子

處女座

工作：升等考試順利

感情：真心相待快樂

財運：買賣進帳順利

幸運色：卡其色

貴人：射手

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：避免溝通衝突

感情：異性主動示好

財運：賺錢機遇多多

幸運色：淡藍色

貴人：天秤

小人：天蠍

天蠍座

工作：工作不受干擾

感情：桃花慢慢靠近

財運：購物時有眼光

幸運色：大紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

雙魚座

工作：專心衝刺業績

感情：抓住重要機遇

財運：訂單接獲量大

幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：工作按部就班

感情：愛情表現獨特

財運：投資不過分貪

幸運色：棕色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

獅子座

工作：獲得公司補助

感情：珍惜身邊愛人

財運：提高風險察覺

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：處女

射手座

工作：降低業務風險

感情：積極討好伴侶

財運：正偏財運勢佳

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。