前代表哽咽「對不起T-ara」：受害者變加害者⋯　親手撕花英姊妹合約

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團T-ara於2009年成軍出道，她們唱紅多首膾炙人口的歌曲，2017年卻爆出「花英（和榮）霸凌事件」活動大受影響，她們數度喊冤，但直到多年後才還給幾位成員清白，證實是花英先對工作人員態度不佳。她們的前代表金光洙近日受訪，首度對外談起當年霸凌疑雲事件，他曾當場撕掉花英姊妹的合約，坦言對於T-ara感到愧疚，卻再度引起粉絲的怒氣。

▲▼前代表哽咽坦言「受害者變加害者」，當年親手撕了花英姊妹合約。（圖／翻攝自MBN YouTube）



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T-ara由MBK娛樂一手打造，前代表金光洙捧紅她們，但當時並未妥善處理霸凌事件，事隔7年過去，他首度在節目上說起背後故事，「當時的謠言連我看得都很震驚又生氣，馬上就決定要對外發出重大發表聲明」，他把花英姊妹叫到辦公室「我叫她們帶著合約書過來，馬上就撕掉了，然後對她們說『沒有任何條件，妳們離開吧』」。

沒想到，霸凌謠言傳得更盛，T-ara父母來到辦公室理論，希望把一切的通訊軟體對話證據全部公開，但被金光洙阻止下來，他坦承：「已經是受害者（T-ara）變成加害者的狀態了，但就算花英姊妹做錯了，我還是擔心她們的未來該怎麼辦。」

▲T-ara爆出霸凌疑雲時，前代表決策不完善，導致團體形象大傷。（圖／翻攝自MBN YouTube）



金光洙解釋為何當時強行讓T-ara繼續活動，原因是「在我看來她們沒有做錯任何事，所以還是繼續讓她們上節目」，但當時大眾的想法是「金光洙背後勢力很大，居然還有辦法讓T-ara活動」。

▲▼前代表哽咽坦言「對不起T-ara」，當年應該多忍耐。（圖／翻攝自MBN YouTube）



金光洙多年後再提起霸凌疑雲事件，被問到後悔當初的決定嗎？他眼眶紅了，哽咽表示：「直到現在T-ara孩子們偶爾在我生日時還會來找我，我因為對不起她們哭了很多次，早知道我就多忍耐點了，我跟孩子們說『對不起，早知道就多忍耐了』。」

只是金光洙的道歉，沒有獲得粉絲的原諒，網友氣憤留言「當年早點公開通訊軟體對話不就沒事了嗎」、「只對T-ara道歉，SeeYa呢」、「T-ara到現在還在被罵」。