正妹空姐與「小氣機師」交往曝摳門事跡！　小S一聽傻眼：無可原諒

記者劉宛欣／綜合報導

機師是許多人心目中的夢幻職業，一直以來都有著各種傳聞。前空服員小嫚日前在小S、派翠克主持的《小姐不熙娣》上，就分享了自己曾經與機師交往的經歷，指出對方根本不是天菜，甚至還相當小氣，讓全場聽完都相當震驚。

▲前空姐小嫚上節目分享與機師交往的經驗。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

小嫚現年44歲，曾有10多年的空服員經驗，他在《小姐不熙娣》分享曾與機師交往的經歷，對方是一名台籍機師，她形容前男友「很小氣，超級小氣那種」，舉例時她透露，交往期間兩人某次飛歐洲，她想要男友買麥當勞的蛋捲冰淇淋，卻被拒絕，當時的歐元兌台幣的匯率是1比40，蛋捲冰淇淋一個1歐元，因此機師男友表示「妳你為什麼要在這裡吃這麼貴的東西？」認為沒必要花那麼多錢吃在台灣15、20塊就可以吃到的東西。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小嫚交往的機師超摳。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

一旁阿本指出航空公司會提供餐費，震驚地說「有餐費還計較這個？」，小S傻眼直言「他要嘛長得超帥，不然無可原諒」，小嫚毫不猶豫隨即回答「他真的無可原諒」，所幸後來她也已經找到好的歸宿，節目錄製當時分享了隔月要結婚的喜訊，還幽默表示：「（老公）是好人也是帥哥，我以前眼瞎但現在好了。」