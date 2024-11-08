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樂天女孩Dora寫真好波現蹤　邊拍還邊解開褲頭 　「我毫不猶豫」

記者葉文正／台北報導

「樂天女孩RAKUTEN GIRLS 2025桌曆」近日開賣，再度成為粉絲必收藏單品。35位樂天女孩全員登場，帶來獨具魅力的風格主題。讓人驚喜的是，2024年開季才新加入的成員Dora，憑藉超強吸粉實力在銷售榜上殺出重圍，銷量直衝前三，成為本次桌曆的人氣黑馬！
▲Dora展現又辣又可愛的風情。（圖／樂天桃猿提供）

▲Dora又辣又可愛。（圖／樂天桃猿提供）
這次桌曆都是由樂天女孩們親自構思、參與拍攝，展現獨一無二的個人風格。被問到最喜歡的作品，Dora毫不猶豫地選了11月，其造型以黑色小可愛搭配寬鬆牛仔褲，而巧妙之處在於解開褲頭的小細節，增添了性感與帥氣的完美融合。Dora笑說：「熟識我的人都知道，我個性裡住著一個小男孩，有很多直男的一面（笑），所以這張照片剛好展現了既帥氣又有女人味的自己。」
▲Dora展現又辣又可愛的風情。（圖／樂天桃猿提供）

▲造型是女孩們一起構思。（圖／樂天桃猿提供）
桌曆裡每個月份的主題都藏著小巧思，比如2月情人節，Dora用仙氣飄飄的主題展現浪漫氣息。4月棒球季開啟，她戴上棒球帽，搭配小可愛與短褲展現青春活力。7月作為她的生日月份，同時也是夏日最熱情的季節，她選用比基尼造型代表夏天出生的女孩洋溢的熱情，這張照片也被選為2025年的桌曆封面照。
▲Dora展現又辣又可愛的風情。（圖／樂天桃猿提供）

▲桌曆衝上前三名。（圖／樂天桃猿提供）
桌曆開賣10天銷量衝進前三名，成為女孩中的人氣黑馬。得知銷量好成績的Dora，坦言自己有些不敢相信，「每次這種活動都不會抱太大希望，但大家的行動讓我感受到滿滿的支持，真的超感動的！」

有趣的是，這次桌曆裡還藏著不少和「吃」有關的主題，Dora笑說自己是個十足的吃貨，最愛水果、中式料理，還有無法抗拒的鹹酥雞和炸雞皮。聊到2025年的新年心願，Dora分享：「希望每一年都能比去年更熱愛生活，更通透！當然，也希望身邊的每一個人都能身體健康、自在快樂。」至於第三個心願，她俏皮地賣關子：「是秘密呀！」

「RAKUTEN GIRLS 2025桌曆」自開放預購以來熱銷不斷，目前十天銷量已突破5500本。桌曆預購優惠將持續至11月17日24:00，預計於12月18日正式寄出。喜歡女孩的粉絲們可別錯過這波搶購熱潮！預購網址：https://pse.is/6lp69n

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