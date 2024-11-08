周杰倫曝「新歌等超久」原因　1事堅持24年自認：不是唱將

記者蔡宜芳／綜合報導

天王周杰倫的大巨蛋演唱會一票難求，而他7日又於社群透露疑似在準備新專輯的消息，並分享自己每次出歌都要等很久的原因，謙虛自認「不是唱將」。

▲周杰倫出道已有24年。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫表示，對他來說，一首歌要錄很久，除非歌曲本身需要Auto tune的氛圍，否則他每個句子都是要求唱到好為止，並坦言：「堅持不靠 Auto-tune，因為不是唱將，所以要錄超久。」

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▲周杰倫自認不是唱將。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫笑說，他也不知道自己在堅持什麼，其實調整音準很快就能完成，但他仍選擇要一遍遍錄到好，且從第一張專輯開始就是這樣。一番話引網友紛紛留言「就是因為你的堅持，才創造出那麼多經典」、「天王的態度」、「你講你不是唱將，但是你的感覺唱將唱不出」。

【周杰倫全文】

晚餐過後，開始繼續錄音。對我來說，一首歌要錄很久，因為從以前到現在，除非這首歌本身是一首需要 Auto-tune 氛圍的歌曲，不然我每個句子都是屬於唱到好為止那種。堅持不靠 Auto-tune，因為不是唱將，所以要錄超久。我也不知道在堅持什麼，其實音準調一下很快，但是既然從第一張到現在都這樣，那就這樣吧……