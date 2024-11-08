▲中視《綜藝一級棒》主持人許志豪，睽違12年重返歌壇推出全新台語專輯《袂記的青春》。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

中視《綜藝一級棒》主持人許志豪，睽違12年重返歌壇推出全新台語專輯《袂記的青春》，他接受時報周刊CTWANT專訪透露，這些年來一直很想重拾歌手身份發片，沒想到一晃眼就12年過去了，「一來剛開始主持節目還是專心一點、二來是因為做唱片很花錢，心想自己要這麼浪漫嗎？真正決定要做是因為疫情開直播唱國、台語老歌，上線人數平均都有3千人，就想說如果募資成功就發片」。

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▲曾推出兩張專輯的許志豪，透露這些年間一直很想重拾歌手身份發片。（圖／侯世駿攝）



當年自電視歌唱選秀《亞洲新歌人唱大賽》發跡，獲得節目季優勝後順利簽約唱片公司，接連推出兩張情歌對唱專輯，這些年一直深耕主持的許志豪說，和前唱片公司約滿後，期間一直有人來找他發片，「陸續都有人來找我出專輯發片，但想說要做就做自己喜歡的專輯，嘗試新一點的台語曲風，新專輯《袂記的青春》每一首都是自己的最愛，也沒有想到可以發揮的空間這麼大、曲風很多元，唱起來就很有Fu，歌詞都是以自己輕熟男的角度出發，有親情、友情、愛情，就是一張很屬於自己的作品」。

▲日前許志豪舉辦發片記者會，《超級紅人榜》主持搭檔于美人（左）特別現身力挺，認購500張專輯。（圖／趙文彬攝）

許志豪透露當年離開前東家後幾乎零通告、零收入，不僅陷入事業低谷，更因經濟困難淪為卡奴以卡養卡，欠債金額高達百萬，「那段時間最苦，為了不讓父母擔心，每天都要假裝出門裝忙，一天只有15元可用，看是要搭回程還是去程公車」。

而原本不信風水的他，某日突然接到《風水！ 有關係》節目邀約，「為了1萬元通告費就接了，謝沅瑾老師一來我家就說『聽說你很衰』，他邊看邊起雞皮疙瘩，半信半疑的我，就先請老師以不用錢的方式調整，開始挪家具搬東搬西，沒隔多久就接到《超級紅人榜》主持邀約，也順利跟現在的公司簽約」。

▲原本不信風水的許志豪，因聽從謝沅瑾老師（左1）的建議事業開始起飛。（圖／翻攝自《風水！ 有關係》YT）



許志豪表示自己雖不信風水，但經過這次經驗後，「就是寧可信其有」，後來買新房子也會特別請老師來看風水，家中現在有特別安財位。之餘先前的卡債，則在花了1年多終於慢慢還清，經濟穩定後，近5年還在老家基隆置產買了兩間房，晉升有殼一族。

許志豪和康康、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬一起主持合作主持《綜藝一級棒》，節目收視持續長紅，他提到之前10多年前有上過康康跟黃嘉千的《超級歌喉戰》時，被康康Cue他將〈金包銀〉改唱英文版，這首歌也變成自己日後上節目的必唱曲。

▲陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森主持的《綜藝一級棒》，節目收視持續長紅。（圖／中視提供）

許志豪非常感謝當時康康的提攜，而這次能和康康一起合作主持《綜藝一級棒》，開心表示當初沒有想到收視會這麼好，「康哥真的很厲害，覺得他帶了很多年輕人觀眾」，也笑說已經有考慮要把新專輯主打歌〈命中帶車位〉改唱成英文版了。

▲許志豪很感謝康康過去的提攜，現在兩人能一起合作也讓他覺得很開心。（圖／侯世駿攝）



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