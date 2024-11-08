林莎、元元閨蜜婚紗穿超辣！解放深V「超兇身材雙現形」布料都包不住

記者潘慧中／綜合報導

林莎與元元（吳婕安）私底下是好朋友，不時會一起拍攝美照。最近適逢元元生日，林莎上傳了兩人的閨蜜婚紗，「今天是我們的⋯訂婚日～欸～～不是啦，是我們元元の生日，又長大了一歲哩！」

▲林莎、元元一起拍攝閨蜜婚紗。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）



照片中，可以看到林莎紮起頭髮，身穿白色婚紗，正面深V剪裁辣露渾圓東西半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺；元元則是綁著公主頭，穿著低胸蕾絲婚服，秀出超有料上圍！

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▲▼林莎、元元雙雙辣露超兇身材。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）



林莎與元元一起拍攝閨蜜婚紗時，互動相當有愛。只見她時而將雙手疊放在對方的頭上，露出活潑俏皮的表情；時而讓好友將頭靠在自己的大腿上；時而從背後抱住閨蜜，好感情藏不住。

▲林莎發文祝福元元生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）



林莎透露和元元已經認識6、7年了，一起去了許多地方，只要和對方在一起都很開心，「希望我們的感情可以一直這麼簡單美好」，謝謝對方的存在，「妳需要的時候我也都會在唷打勾勾～～。」

▲▼林莎和元元已經認識6、7年了。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）

元元看到後相當感動，她在留言區感性地說：「生日願望希望我們越來越好，一起賺大錢，說好要一起環遊世界，我也會對妳越來越好的，我愛妳。」