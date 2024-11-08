曾智希遭聯手陷害「拉扯被推入海中」　岸邊吊掛危險畫面曝光！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》劇情高潮迭起，收視率持續攀升，最高達到3.73。劇中李又汝、曾智希、黃文星在海邊拍攝一場關鍵戲碼，三人之間的糾葛再度升溫。飾演反派角色的黃文星，為了利益不擇手段，與李又汝聯手對付「真千金」曾智希，甚至想將她推入海中。

▲《愛的榮耀》李又汝、曾智希、黃文星之間的糾葛升溫。（圖／民視提供）

《愛的榮耀》劇組在拍攝當下安排許多救生員待命，確保演職人員的安全。曾智希透露自己很喜歡游泳，加上天氣的也舒服，連中場休息也不想上岸，繼續在水中完成重頭戲。

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▲《愛的榮耀》李又汝、曾智希、黃文星之間的糾葛升溫。（圖／民視提供）

有趣的是，拍攝當天天氣晴朗，反而是岸上的黃文星和李又汝被曬傷，而曾智希在水中卻怡然自得。李又汝透露，拍攝這場戲時，她與曾智希在海邊拉扯，甚至差點讓曾智希落海，讓她嚇了一跳，她表示「因為我們私底下感情很好，看到她差點出事，真的很擔心。但為了劇情需要，還是得冷靜下來，繼續演下去。」

▲《愛的榮耀》李又汝、曾智希、黃文星之間的糾葛升溫。（圖／民視提供）

除了海邊的拉扯戲，李又汝和曾智希還有一場在倉庫裡的激烈爭吵戲，她表示「那場戲我們兩個都投入了非常多的情感，將角色內心的複雜情緒完全釋放出來。看到製作人和其他工作人員都為我們的演出鼓掌，我真的很感動。」

▲李又汝、曾智希對手戲獲得好評。（圖／民視提供）