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A-Lin無預警宣布畢業了！　不捨揭「明年1月返場小巨蛋開唱」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后A-Lin今（8日）宣布將於明年1月17、18日一連兩天再返場台北小巨蛋開唱，在龍年尾聲與歌迷歡度，不過「A-LINK WITH PASSENGERS 」巡迴演唱會歷時五年的，陪伴大家走過疫情，遊歷亞、美、澳洲近50座城市，如今即將迎來盛大的畢業典禮，讓她既欣慰又不捨，「希望大家以旅客身分再進一次小巨蛋，重溫我們精彩絕倫的旅課，畢業旅行囉。」

▲▼A-Lin明年1月返場台北小巨蛋開唱。（圖／众悅娛樂提供）

▲A-Lin明年1月返場台北小巨蛋開唱。（圖／众悅娛樂提供）

A-Lin隨演唱會南征北討，期間去了新、馬、澳、紐和美國，上月更挺進內蒙古，近期則將舉辦長沙站、天津站和紹興站，就將全心備戰台北小巨蛋，她神秘笑說，二度返場的最終站，除了有全新的舞台呈現，內容、曲目上更會有大幅更新，「做我的VIP旅伴，期待與你們相約台北小巨蛋，一個都不能少，不見不散！」

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此外，最近A-Lin迷上泰拳課程，只要一有空檔就直奔拳擊教室，她憶及當時「只是想要動一動身體」，加上看到好友Matzka夫婦的po文「特別心動，就跟他們一起上了。」

▲▼A-Lin明年1月返場台北小巨蛋開唱。（圖／众悅娛樂提供）

▲A-Lin演唱會已歷經5年，走過近50個城市。（圖／众悅娛樂提供）

目前她拳齡近兩個月，每次去打1小時，若有空的話最少一星期都去給教練教一次，A-Lin表示就是去上課，也沒有管升不升級，但自認很認真，「只要一直有進步就好」她打上癮，還會找三五好友一起上課順便聯誼，戴愛玲是陪打第一名，「愛玲也是在我熱情邀約下，開始打拳。」演唱會門票將在14日開賣，詳洽ibon售票系統。

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