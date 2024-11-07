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李康生《默視錄》化身偷窺狂！認了愛看美女　導演：他有一點變態

記者蕭采薇／台北報導

2024金馬影展於7日晚間開幕，本屆開幕片《默視錄》由新加坡導演楊修華執導，而演員群幾乎都台灣人，包括李康生、巫建和、陳雪甄、林幻夢露一同現身開幕式。李康生片中飾演窺視者，如何詮釋？李康生笑說：「每人都有好奇心，都會想去偷窺別人，這是很正常的事。」

▲▼陳雪甄(左起)、李康生、巫建和、林幻夢露出席金馬影展《默視錄》開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲《默視錄》（左起）陳雪甄、李康生、巫建和、林幻夢露。（圖／記者李毓康攝）

他坦言人都會有好奇心，眾演員們被問起，如果有機會能窺探某人的24小時，李康生誠實笑說：「可能就一些美女吧！」林幻夢露則表示，有看過日本有網友直播看書，不知不覺就跟著看下去，陳雪甄想一想後，忍不住噴笑說：「我想看馬東石，還有柳承龍。」

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▲▼李康生出席金馬影展《默視錄》開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲《默視錄》李康生飾演偷窺狂。（圖／記者李毓康攝）

李康生在片中對於飾演直播主的林幻夢露有特別的愛慕之情，兩人也有親密戲，林幻夢露說：「我們好像沒有溝通，就直接開始了。」而巫建和與林幻夢露飾演夫妻，同樣有親密戲，巫建和說：「現場有很專業的親密指導。」

▲▼林幻夢露出席金馬影展《默視錄》開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲《默視錄》林幻夢露飾演直播主。（圖／記者李毓康攝）

導演楊修華說：「我不喜歡一個鏡頭拍太多次，通常是三次ok，第四次當預備。」演員也認證說：「真的是很幸福的劇組。」此次帶著新作《默視錄》來到金馬獎，被問到入圍心情，楊修華笑說：「這次新作品再次回到金馬，還是開幕片，有一種延續的感覺感覺很好，之前入圍3、4項這次入圍了六項，當然很期待。」

▲▼導演楊修華出席金馬影展《默視錄》開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲《默視錄》導演楊修華。（圖／記者李毓康攝）

至於為何會選擇找李康生演出，楊修華表示寫劇本有想到李康生：「這角色比較沈默的偷窺者，是再好不過的人選，他的眼神很厲害，這都窺探者很重要，之前就有想到，這都是我第一人選，恰好有機會合作。」而陳雪甄是第二次和楊修華合作，這次演巫建和的媽媽，而兩人其實只相差13歲。不過陳雪甄笑說：「沒關係啦，10年前就有人找我演蔡凡熙的媽媽，不要演康哥媽媽就好。」

▲▼巫建和出席金馬影展《默視錄》開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲《默視錄》巫建和。（圖／記者李毓康攝）

至於李康生在眼神上有甚麼特質適合該片？楊修華表示：「他的眼神就是很強烈帶來偷窺者另一面的角度，也有一點變態，但變態也有人性，屬於很人心裡面的事情。」第61屆金馬影展於11月7日展開，頒獎典禮將於11月23日於台北流行音樂中心揭獎。

▲▼陳雪甄出席金馬影展《默視錄》開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲《默視錄》陳雪甄。（圖／記者李毓康攝）

 

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默視錄, 楊修華, 李康生, 巫建和, 陳雪甄, 林幻夢露

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