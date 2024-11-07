鳳梨「不分場合都帶老婆」！　親曝原因放閃：有一定的默契

記者王靖淳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）今年2月和歐菈結婚，平時除了會透過社群記錄夫妻日常之外，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（7）日他就在Threads發文透露之所以在不同場合都帶著老婆的原因，同時也表示，「她跟我有一定的默契在。」

▲鳳梨、歐菈今年2月結婚。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

鳳梨解釋，無論是因為工作、應酬或旅遊需要頻繁飛行，他總會帶著老婆同行，讓他的兄弟朋友們經常好奇，為何他不分場合地攜伴，而他則坦言這其實是一種兩人之間的默契。

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▲鳳梨、歐菈會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

鳳梨透露，老婆對他的工作性質有充分理解，即便偶有不得已的場合，對方也不會因小事而與他爭吵。隨著時間推移，老婆看得多了，逐漸習慣了這樣的生活模式，且對他的行為無任何質疑，明白他根本不會越矩。

▲鳳梨解釋帶著老婆到不同場合的原因。（圖／翻攝自Threads／yi0107）

貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，紛紛表示「辛苦了」、「夫唱婦隨」、「遇到對的人，很重要」，就連歐菈也驚喜留言「很開心，我們出現在彼此的生命裡，成為彼此很重要的人，離不開也不想離開的人。」夫妻倆曬恩愛的互動閃瞎不少網友。