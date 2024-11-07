九孔火燒車後首度露面　大罵王中平誤導　害他賠百萬

記者葉文正／台北報導

日前內湖區一輛賓士大G引擎冒煙，警消獲報後立即出動救援，該大G車主為藝人九孔（呂孔維），好在他即時拿滅火器撲火，沒有釀成災禍。今天他首度露面，為新節目《我的成長》宣傳，並透露大G目前現況。

▲九孔(左)與小八演出《我的成長》。（圖／記者葉文正攝）

九孔說，這節目第一集是演林美秀的故事，「我跟美秀認識很久，上次是拍電影，她講了故事後，我就眼眶泛淚，其實我是因為流眼油，但這節目讓我很訝異，但有時候預算沒有，居然要花這麼多錢來拍，每一集光外景就三、四天，場景還要變化，真的很困難。」

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▲九孔(左)與小八演夫妻又演師生。（圖／記者葉文正攝）

九孔日前愛車慘遭火燒車，他說今天是開丈母娘的車，「我們車很多，大G我們買得比瓜哥還早，那天是風扇壞掉，導致引擎過熱，環保線圈就著火，這車我開很久了，2010年買的，就喜歡就買，反正那時沒小孩，那時買480萬元，因為我從小就喜歡這台車。但現在故障後，就放在倉庫裡面，沒事就開小齊的PORSCHE，他還有一輛卡車，我名下只有兩台車，一台已燒，還有一台雙門賓士跑車。」

▲九孔(左)、李慧蘭與小八。（圖／記者葉文正攝）

九孔也說，現在好友不准他開老車，也透露：「我現在開車有陰影，先看看車頭有沒有冒煙，真的沒想到會燒車，這車這麼勇，又柴油的，我也不好意思叫總代理賠我一台。」他覺得節目女主角也旺，還有小八，王彩樺等好演員也有演出。

▲日前九孔賓士大Ｇ火燒車，驚慌滅火畫面 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

九孔表示，最近拍的電影都一直被打，打我的人都比較大咖，被趙麗穎，沈騰，賈玲與劉燁等人呼巴掌，現在就是有空再拍拍電影，「老天今天給我們機會，我們就努力去演。」

九孔說，十年沒在台灣拍戲了，但聽製作人李慧蘭的構想，覺得很用心，到正式拍攝，是我很在意的格局，我們很感動，在節目裡，我能演別人我覺得很好，我是最佳配角，這節目一定會大賣，而且我收紅包，不是拿大陸酬勞，但酬勞還不夠我修車，我沒有談錢，只希望讓我們好好演，57歲後這腦子記不太住，我台詞還有古文，那場戲是飾演美秀高中老師。」

九孔也透露，在金山買地後，被王中平勸說種了103棵五葉松，「結果一顆都沒有活，樹都被王中平種死了，地花兩千多萬買，想賣個三千八，結果光搬運五葉松，花了上百萬費用，你說王中平真的會種樹嗎？他永遠把人家樹種死。」