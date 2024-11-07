ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

九孔火燒車後首度露面　大罵王中平誤導　害他賠百萬

記者葉文正／台北報導

日前內湖區一輛賓士大G引擎冒煙，警消獲報後立即出動救援，該大G車主為藝人九孔（呂孔維），好在他即時拿滅火器撲火，沒有釀成災禍。今天他首度露面，為新節目《我的成長》宣傳，並透露大G目前現況。

▲九孔(左)與小八演出《我的成長》。（圖／記者葉文正攝）

▲九孔(左)與小八演出《我的成長》。（圖／記者葉文正攝）

九孔說，這節目第一集是演林美秀的故事，「我跟美秀認識很久，上次是拍電影，她講了故事後，我就眼眶泛淚，其實我是因為流眼油，但這節目讓我很訝異，但有時候預算沒有，居然要花這麼多錢來拍，每一集光外景就三、四天，場景還要變化，真的很困難。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲九孔(左)與小八演出《我的成長》。（圖／記者葉文正攝）

▲九孔(左)與小八演夫妻又演師生。（圖／記者葉文正攝）

九孔日前愛車慘遭火燒車，他說今天是開丈母娘的車，「我們車很多，大G我們買得比瓜哥還早，那天是風扇壞掉，導致引擎過熱，環保線圈就著火，這車我開很久了，2010年買的，就喜歡就買，反正那時沒小孩，那時買480萬元，因為我從小就喜歡這台車。但現在故障後，就放在倉庫裡面，沒事就開小齊的PORSCHE，他還有一輛卡車，我名下只有兩台車，一台已燒，還有一台雙門賓士跑車。」

▲九孔(左)與小八演出《我的成長》。（圖／記者葉文正攝）

▲九孔(左)、李慧蘭與小八。（圖／記者葉文正攝）

九孔也說，現在好友不准他開老車，也透露：「我現在開車有陰影，先看看車頭有沒有冒煙，真的沒想到會燒車，這車這麼勇，又柴油的，我也不好意思叫總代理賠我一台。」他覺得節目女主角也旺，還有小八，王彩樺等好演員也有演出。

▲▼ 九孔賓士大Ｇ火燒車，驚慌滅火畫面 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲日前九孔賓士大Ｇ火燒車，驚慌滅火畫面 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

九孔表示，最近拍的電影都一直被打，打我的人都比較大咖，被趙麗穎，沈騰，賈玲與劉燁等人呼巴掌，現在就是有空再拍拍電影，「老天今天給我們機會，我們就努力去演。」

九孔說，十年沒在台灣拍戲了，但聽製作人李慧蘭的構想，覺得很用心，到正式拍攝，是我很在意的格局，我們很感動，在節目裡，我能演別人我覺得很好，我是最佳配角，這節目一定會大賣，而且我收紅包，不是拿大陸酬勞，但酬勞還不夠我修車，我沒有談錢，只希望讓我們好好演，57歲後這腦子記不太住，我台詞還有古文，那場戲是飾演美秀高中老師。」

九孔也透露，在金山買地後，被王中平勸說種了103棵五葉松，「結果一顆都沒有活，樹都被王中平種死了，地花兩千多萬買，想賣個三千八，結果光搬運五葉松，花了上百萬費用，你說王中平真的會種樹嗎？他永遠把人家樹種死。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

林靖恩超商偷飲料法院開罰！　李坤城兒：還好上天處理了色爸爸

林靖恩超商偷飲料法院開罰！　李坤城兒：還好上天處理了色爸爸

楊謹華曬19歲舊照「牽手劉德華」　網一看激動：最美女主角！

楊謹華曬19歲舊照「牽手劉德華」　網一看激動：最美女主角！

60萬人瘋搶YOASOBI小巨蛋門票！天選之人結果出爐　繳費期限到這天

60萬人瘋搶YOASOBI小巨蛋門票！天選之人結果出爐　繳費期限到這天

阿吉仔拍片祝中國國慶遭炎上！　返台首露面...胡瓜不忍說話了

阿吉仔拍片祝中國國慶遭炎上！　返台首露面...胡瓜不忍說話了

孫生見媽媽出獄「速幫處理起居」！　無奈：她養我到小學，我養她一生

孫生見媽媽出獄「速幫處理起居」！　無奈：她養我到小學，我養她一生

張書豪被懷疑是Gay！　網揪「求婚影片不對勁」釣出正宮歐陽妮妮

張書豪被懷疑是Gay！　網揪「求婚影片不對勁」釣出正宮歐陽妮妮

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

《黑白大廚》韓食大師「出演費」遭扣押！　欠債14年不還

《黑白大廚》韓食大師「出演費」遭扣押！　欠債14年不還

妻子高過他一顆頭！曹世鎬踮腳才親得到　網驚：180cm？身高差曝光

妻子高過他一顆頭！曹世鎬踮腳才親得到　網驚：180cm？身高差曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

林靖恩超商偷飲料法院開罰！　李坤城兒：還好上天處理了色爸爸

楊謹華曬19歲舊照「牽手劉德華」　網一看激動：最美女主角！

60萬人瘋搶YOASOBI小巨蛋門票！天選之人結果出爐　繳費期限到這天

阿吉仔拍片祝中國國慶遭炎上！　返台首露面...胡瓜不忍說話了

孫生見媽媽出獄「速幫處理起居」！　無奈：她養我到小學，我養她一生

張書豪被懷疑是Gay！　網揪「求婚影片不對勁」釣出正宮歐陽妮妮

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

九孔, 任賢齊, 火燒車

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 佳娜被問「產後多久才開機？」羞吐時間點　二胎計畫也曝光
  2. 串流收視週榜／古偶陸劇收視戰「台灣開打」　《吉伊卡哇》衝第一
  3. 場景不同差很大！《鬼們之蝴蝶大廈》裸身女鬼　真實身份是AV女優
  4. YTR金針菇捲邪教爭議首露面！　再三澄清吐委屈心聲「公開私學課程」
  5. 蹦闆坦言接拳賽「想一戰成名」　喊話統神：不是打LOL動手指就贏
  6. 胡瓜砸1500萬邀眾星開唱　突點名黃安...開嗆：很討厭！　
  7. 短今百貨公司出糗「我好丟臉」！　尷尬過程曝光：想掐死自己
  8. 被指「斥資百億投資OTT平台」　文化部澄清：遭誤解很遺憾
  9. 阿本赴日在《大叔的愛》場景拍BL劇！　激動到摸桌椅：接收能量
  10. 拍片現場兩小無猜！張軒睿、韓寧「私下撒糖」畫面流出

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366