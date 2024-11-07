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山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

記者陳芊秀／綜合報導

道奇隊日籍投手山本由伸第一年旅美發展，球隊在世界大賽就奪冠，與大谷翔平同樣受到外界關注。他最近拍到與美女約會，女方自稱Niki，隨即被日本網友認識是辣模丹羽仁希，參加過實境節目《雙層公寓》，還曾與山下智久傳出緋聞。

▲▼山本由伸丹羽仁希約會被直擊。（圖／翻攝自X）

▲山本由伸、Niki丹羽仁希比佛利山精品街約會被直擊。（圖／翻攝自X）

據一位自稱攝影師的網友上傳TikTok影片，片中山本由伸現身比佛利山的精品購物街，身邊有一位長髮美女，兩人都戴著墨鏡、穿著黑色服裝。而長髮美女回答自己名叫「Niki」，隨即被認出是丹羽仁希。

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現年28歲的丹羽仁希，是美日混血兒，2014年開始當模特兒，2016年參加戀愛實境節目《雙層公寓》打開知名度，被視為節目史上最美的參賽者之一。此外，她連續3年被TC Candler選為「全球百大最美臉孔」，10月發行了第三本寫真集《slow motion》。

丹羽仁希2018年2月被爆出與山下智久同遊夏威夷一星期，兩人傳出戀情緋聞，後來在2020年爆出疫情期間無視緊急事態宣言前往沖繩旅遊，受到日網砲轟，她當時透過社群平台公開道歉，並表示自己是受邀前往。

山本由伸曾被拍到與大8歲的模特兒野崎萌香約會，如今再與大2歲的丹羽仁希約會被直擊。他的感情動向受到外界高度關注，更有網友好奇丹羽仁希能否加入道奇隊大嫂團。

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