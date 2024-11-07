57歲林美秀認了「進廠維修」！　成果曝...小14歲老公驚：換一個老婆

記者蔡琛儀／台北報導

57歲林美秀近日大方坦承「進廠維修」做醫美保養，她坦言先前對醫美望之卻步，「之前完全沒有想過『進廠維修』這件事，一方面擔心價格，再者考量到沒時間及修復期都讓我猶豫再三。」但後來內心還是有「台上演母親、但台下我其實也是小女人」的衝動，決定突破心魔接受改變。

▲林美秀終於首度嘗試做醫美。（圖／公關照）

她為了重視身體健康，今年開始定期去健檢，加上後續因為身體出現警訊而察覺到罹患「後天血友病」，讓林美秀更加覺得「對自己好很重要」，在短短的一個月內循序漸進，由裡而外的調養下整個人變得煥然一新，精神、氣色變好的林美秀也變得有自信，連吃飯見面的友人都感受到林美秀變美，忍不住好奇詢問「到底做了什麼？」

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林美秀說，以前自己就是個「懶女人」，常常卸妝完洗臉就只擦化妝水就去睡覺，現在林美秀也改變了自己保養的習慣，除了老公外，連自己的貼身的化妝師都稱讚「有保養哦！」也因此讓她越來越重視保養工作。

導演老公更開玩笑說：「像是換了一個新的老婆！」她也表示：「我想老公的感受是最明顯的，因為在生病期間都是他在照顧我，當時臉都是垮垮的、 病容的臉，但後來我在保養的過程中的某一天，他突然看著我對我說，『妳變了！變得很有精神，氣色都變好！』才讓我覺得漂不漂亮其實關鍵在於自信，狀態好自然有自信，那種由內而外的美，就是最好的。」