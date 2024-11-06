許太太快看！當替代役2個月　許光漢現身公益演出嗨唱《戀愛ING》

記者游瓊華／台中報導

外表帥氣的「國民老公」許光漢，目前正在南投中興新村服兵役，任替代役公益大使團成員之一。許光漢服役後首場公益演出今(6)日在南投登場，許光漢在場上演出機器人角色，與同袍合唱周杰倫的《告白氣球》，也獨唱了五月天的《戀愛ING》等夯歌。

▲國民老公許光漢擔任替代役公益大使，今天首場公開演出，在活動中擔任機器人角色，嗨唱周杰倫以及五月天的歌曲。（圖／替代役暨社會韌性訓練執行中心提供）



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內政部替代役公益大使團今天前往南投啟智教養院演出，許光漢也是成員之一。活動中，許光漢與同為大使團役男ACQUA源少年團體主唱黃峯茗一起合唱《告白氣球》，也獨唱了五月天的《戀愛ING》，並和院生熱情互動。

據了解，許光漢下一場公開活動將在12月11日前往台北接受表揚。

▲許光漢在隊上相當低調，表現也佳，將前往台北接受傑出替代役男表揚。（圖／替代役暨社會韌性訓練執行中心提供）

內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心表示，今天以「小王子星球歷險記」故事為主軸，結合音樂、舞蹈、魔術和雜技，帶給院生驚喜與快樂。

執行長沈哲芳指出，替代役公益大使團自95年成立以來，持續運用役男的專長，透過多樣的公益活動積極投入社會服務，參與公益服務總人次已超過110萬人次。未來將再持續推廣此類活動，期望散播更多正能量，營造溫馨和諧的社會氛圍。